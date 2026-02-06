Newcastle United ma ambitny plan. Przechwyci legendę Liverpoolu?

Andrew Robertson ma wypełnić swój kontrakt z Liverpoolem, po czym zmienić otoczenie na zasadzie wolnego transferu. Jak poinformował brytyjski serwis TEAMtalk, etatowy reprezentant Szkocji przykuł uwagę Newcastle United.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Andy Robertson celem transferowym Newcastle United

Andrew Robertson podczas ostatniego zimowego okienka transferowego był bliski przeprowadzki z Liverpoolu do Tottenhamu Hotspur. Ostatecznie transakcja wysypała się na ostatniej prostej, ponieważ mistrzowie Premier League nie zdołali znaleźć jego następcy. Szkocki gwiazdor pozostał więc na Anfield Road, gdzie wypełni swój kontrakt do końca. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest odejście latem bez kwoty odstępnego, co czyni go niezwykle atrakcyjną opcją na rynku transferowym.

Jak poinformował w piątkowe popołudnie serwis „TEAMtalk”, Tottenham wówczas nie będzie jedynym klubem walczącym o podpis legendy Liverpoolu. Do rywalizacji chce bowiem włączyć się również Newcastle United.

Eddie Howe – trener ekipy The Magpies – widzi w Szkocie idealne wzmocnienie lewej strony defensywy i wielką okazję rynkową. Sprowadzenie tak doświadczonego zawodnika za darmo pozwoliłoby Srokom podnieść jakość zespołu bez dużych wydatków, co wpisuje się w ich nową długofalową strategię rozwoju.

Mierzący 178 centymetrów wahadłowy trafił do Liverpoolu w 2017 roku z Hull City i od tamtej pory rozegrał dla drużyny The Reds dokładnie 365 spotkań. W tym czasie zdobył m.in. Ligę Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Anglii. Kapitan reprezentacji Szkocji w obecnej kampanii wystąpił w 23 meczach, strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Jego aktualna wartość rynkowa szacowana jest na około 12 milionów euro.