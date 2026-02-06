Alex Oxlade-Chamberlain znalazł nowy klub. Zagra w znanej drużynie

Alex Oxlade-Chamberlain wylądował w Glasgow, gdzie przechodzi testy medyczne przed transferem do tamtejszego Celtiku - wynika z informacji Fabrizio Romano.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alex Oxlade-Chamberlain

Celtic Glasgow zakontraktuje Alexa Oxlade’a-Chamberlaina

Alex Oxlade-Chamberlain od sierpnia 2025 roku pozostaje bez pracodawcy po rozstaniu z Besiktasem Stambuł. 32-letni pomocnik miał nadzieję na szybki powrót do Premier League oraz ponowne udowodnienie swojej wartości na najwyższym poziomie. Plany te nie doszły jednak do skutku, ponieważ w ostatnich miesiącach żaden angielski klub nie zdecydował się na jego transfer, mimo że był dostępny za darmo i dysponuje dużym doświadczeniem.

Rutynowany zawodnik zaczął więc analizować propozycje z zagranicy i ostatecznie wybrał kierunek szkocki. Jak poinformował Fabrizio Romano, 35-krotny reprezentant Anglii zostanie bowiem nowym piłkarzem Celtiku Glasgow.

Według włoskiego dziennikarza Oxlade-Chamberlain przechodzi obecnie testy medyczne przed przeprowadzką do drużyny The Bhoys. Strony mają podpisać kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia współpracy.

Środkowy pomocnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Southampton, a następnie trafił do Arsenalu, by w 2017 roku przenieść się do Liverpoolu. Najlepszy okres przeżywał jednak na Emirates Stadium. Jego bilans w barwach zespołu Kanonierów to 198 meczów, 20 bramek i 28 asyst, co do dziś pozostaje najbardziej udanym etapem kariery Alexa Oxlade’a-Chamberlaina. Wartość rynkowa Anglika wynosi aktualnie 1,5 miliona euro.