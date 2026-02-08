Chiesa może opuścić Liverpool. Giganci wyrazili zainteresowanie

Federico Chiesa może po sezonie opuścić Liverpool i zmienić otoczenie. Jak podaje CaughtOffside, władze The Reds są otwarte na sprzedaż skrzydłowego w letnim okienku transferowym.

Chiesa może wrócić do Serie A. Juventus i inni giganci obserwują sytuację

Federico Chiesa nie spełnił oczekiwań na Anfield, dlatego jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Choć Liverpool nie sprzedał go w zimowym okienku transferowym, jest gotów rozważyć transfer po zakończeniu sezonu. Skrzydłowy nie może liczyć na regularną grę stąd coraz częściej mówi się o możliwym powrocie reprezentanta Włoch do Serie A.

Juventus już wcześniej interesował się swoim byłym zawodnikiem i wciąż śledzi jego sytuację. Zawodnik znajduje się także na listach życzeń AS Romy oraz Napoli. Wygląda więc na to, że latem do angielskiego giganta może trafić konkretna oferta z Włoch.

Liverpool oczekuje około 25–30 milionów euro. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 2028 roku. Sprzedaż piłkarza pozwoliłaby odciążyć budżet płacowy, a sam mógłby zaakceptować niższą pensję w swojej ojczyźnie. Dlatego powrót na Półwysep Apeniński wydaje się coraz bardziej realny.

Obecnie faworytem do pozyskania 28-latka wydają się Bianconeri, jednak Roma i Napoli też mogą włączyć się do walki. W bieżących rozgrywkach Chiesa rozegrał łącznie 554 minut w 24 spotkaniach, w których strzelił trzy bramki i zanotował tyle samo asyst.

