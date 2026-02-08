Chiesa może opuścić Liverpool. Giganci wyrazili zainteresowanie

15:50, 8. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  CaughtOffside

Federico Chiesa może po sezonie opuścić Liverpool i zmienić otoczenie. Jak podaje CaughtOffside, władze The Reds są otwarte na sprzedaż skrzydłowego w letnim okienku transferowym.

Federico Chiesa
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa może wrócić do Serie A. Juventus i inni giganci obserwują sytuację

Federico Chiesa nie spełnił oczekiwań na Anfield, dlatego jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Choć Liverpool nie sprzedał go w zimowym okienku transferowym, jest gotów rozważyć transfer po zakończeniu sezonu. Skrzydłowy nie może liczyć na regularną grę stąd coraz częściej mówi się o możliwym powrocie reprezentanta Włoch do Serie A.

Juventus już wcześniej interesował się swoim byłym zawodnikiem i wciąż śledzi jego sytuację. Zawodnik znajduje się także na listach życzeń AS Romy oraz Napoli. Wygląda więc na to, że latem do angielskiego giganta może trafić konkretna oferta z Włoch.

Liverpool oczekuje około 25–30 milionów euro. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 2028 roku. Sprzedaż piłkarza pozwoliłaby odciążyć budżet płacowy, a sam mógłby zaakceptować niższą pensję w swojej ojczyźnie. Dlatego powrót na Półwysep Apeniński wydaje się coraz bardziej realny.

Obecnie faworytem do pozyskania 28-latka wydają się Bianconeri, jednak Roma i Napoli też mogą włączyć się do walki. W bieżących rozgrywkach Chiesa rozegrał łącznie 554 minut w 24 spotkaniach, w których strzelił trzy bramki i zanotował tyle samo asyst.

Zobacz także: Pomocnik postawił Liverpoolowi twarde warunki. Jest na radarze Realu i Man City

POLECAMY TAKŻE

Michael Carrick
Man United rusza po wielką gwiazdę wartą 100 mln. Chce uprzedzić Liverpool
Scott McTominay
McTominay coraz bliżej powrotu do Premier League! Poważne zainteresowanie
Arne Slot
Liverpool planuje osłabić ligowego rywala. Zaskakujący cel transferowy