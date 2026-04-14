Atletico podało kadrę na Barcelonę. Gwiazda wraca do gry

15:49, 14. kwietnia 2026
Michał Stompór Źródło:  Atletico

Atletico we wtorkowy wieczór będzie broniło dwubramkowej zaliczki. Rojiblancos podali kadrę na rewanżowe starcie z Barceloną. Do dyspozycji Diego Simeone wraca jedna z największych gwiazd.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico – Barcelona: oto kadra meczowa Rojiblancos

Madrytczycy niespodziewanie sięgnęli po zwycięstwo na Camp Nou w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Atletico pokonało Barcelonę 2:0 i jest o krok od awansu. Kto zamelduje się w kolejnej fazie? Rojiblancos zrobią wszystko, by utrudnić rywalom zdobywanie bramek.

Pomoże im w tym Jan Oblak. Reprezentant Słowenii wraca do kadry po miesięcznej nieobecności spowodowanej urazem mięśniowym. Na liście zawodników powołanych na rewanżowy pojedynek z Blauhraną znalazł się także Johnny Cardoso, którego zabrakło w pierwszym spotkaniu.

Diego Simeone nie może skorzystać z takich piłkarzy, jak Jose Maria Giménez, Pablo Barrios i David Hancko, którzy zmagają się z kontuzjami. Atleti musi radzić sobie także bez Marca Pubilla – obrońca pauzuje za nadmiar żółtych kartek.

Kadra Atletico na mecz Barceloną:

  • J. Musso
  • Ruggeri
  • Mendoza
  • Johnny
  • Koke
  • Griezmann
  • Sørloth
  • Álex B.
  • Almada
  • Oblak
  • M. Llorente
  • Lenglet
  • Molina
  • J. Álvarez
  • Giuliano
  • Obed Vargas
  • Lookman
  • Nico
  • Le Normand
  • D. Martínez
  • Esquivel
  • Boñar
  • Julio Díaz

