Atletico podało kadrę na Barcelonę. Gwiazda wraca do gry

Atletico we wtorkowy wieczór będzie broniło dwubramkowej zaliczki. Rojiblancos podali kadrę na rewanżowe starcie z Barceloną. Do dyspozycji Diego Simeone wraca jedna z największych gwiazd.

Madrytczycy niespodziewanie sięgnęli po zwycięstwo na Camp Nou w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Atletico pokonało Barcelonę 2:0 i jest o krok od awansu. Kto zamelduje się w kolejnej fazie? Rojiblancos zrobią wszystko, by utrudnić rywalom zdobywanie bramek.

Pomoże im w tym Jan Oblak. Reprezentant Słowenii wraca do kadry po miesięcznej nieobecności spowodowanej urazem mięśniowym. Na liście zawodników powołanych na rewanżowy pojedynek z Blauhraną znalazł się także Johnny Cardoso, którego zabrakło w pierwszym spotkaniu.

Diego Simeone nie może skorzystać z takich piłkarzy, jak Jose Maria Giménez, Pablo Barrios i David Hancko, którzy zmagają się z kontuzjami. Atleti musi radzić sobie także bez Marca Pubilla – obrońca pauzuje za nadmiar żółtych kartek.

