Atletico podało kadrę na Barcelonę. Gwiazda wraca do gry

Atletico – Barcelona: oto kadra meczowa Rojiblancos
Madrytczycy niespodziewanie sięgnęli po zwycięstwo na Camp Nou w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Atletico pokonało Barcelonę 2:0 i jest o krok od awansu. Kto zamelduje się w kolejnej fazie? Rojiblancos zrobią wszystko, by utrudnić rywalom zdobywanie bramek.
Pomoże im w tym Jan Oblak. Reprezentant Słowenii wraca do kadry po miesięcznej nieobecności spowodowanej urazem mięśniowym. Na liście zawodników powołanych na rewanżowy pojedynek z Blauhraną znalazł się także Johnny Cardoso, którego zabrakło w pierwszym spotkaniu.
Diego Simeone nie może skorzystać z takich piłkarzy, jak Jose Maria Giménez, Pablo Barrios i David Hancko, którzy zmagają się z kontuzjami. Atleti musi radzić sobie także bez Marca Pubilla – obrońca pauzuje za nadmiar żółtych kartek.
Kadra Atletico na mecz Barceloną:
- J. Musso
- Ruggeri
- Mendoza
- Johnny
- Koke
- Griezmann
- Sørloth
- Álex B.
- Almada
- Oblak
- M. Llorente
- Lenglet
- Molina
- J. Álvarez
- Giuliano
- Obed Vargas
- Lookman
- Nico
- Le Normand
- D. Martínez
- Esquivel
- Boñar
- Julio Díaz