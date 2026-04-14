Dembele idzie drogą Mbappe. PSG obawia się najgorszego

11:32, 14. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Paris Saint-Germain wstrzymuje rozmowy kontraktowe ze swoją wielką gwiazdą. Ousmane Dembele odrzucił ostatnią propozycję. W klubie panuje obawa, że podąży drogą Kyliana Mbappe i odejdzie - informuje "El Nacional".

Ousmane Dembele
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Z Mbappe było tak samo. PSG straci Dembele?

Ousmane Dembele po przeprowadzce na Parc des Princes stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata. Paris Saint-Germain z nim w składzie sięgnęło w zeszłym sezonie po Ligę Mistrzów, a on został nagrodzony Złotą Piłką. Francuz kontynuuje świetne występy i dalej jest liderem całej drużyny. Nie ulega wątpliwościom, że będzie również kluczowy dla kadry Trójkolorowych podczas nadchodzących mistrzostw świata.

W Paryżu narasta jednak napięcie związane z jego sytuacją kontraktową. Do pewnego momentu wydawało się, że to w zasadzie formalność. Strony prowadziły negocjacje, ale Dembele niespodziewanie odmówił proponowanym warunkom. Od tego czasu temat pozostaje w zawieszeniu. To oczywiście generuje doniesienia transferowe na temat jego przyszłości. Nie brakuje klubów, które z chęcią sprowadziłyby go do siebie.

PSG dalej ma wszystkie argumenty po swojej stronie, bowiem umowa Dembele jest ważna do 2028 roku. Zwlekanie z porozumieniem może natomiast wywołać falę niepotrzebnych problemów, w tym nawet doprowadzić do rozstania. „El Nacional” twierdzi, że klubie panuje obawa, że to będzie powtórka sytuacji z Kylianem Mbappe, który również nie mógł dogadać się z francuskim gigantem, a ostatecznie postanowił odejść.

Luis Enrique wierzy, że Dembele pozostanie w drużynie na kolejne lata. PSG natomiast skupia swoje działania na innych zawodnikach – aktualnie priorytetem jest przedłużenie umowy z Bradleyem Barcolą. Kwestia Dembele pozostaje na dalszym planie.

