Milan zgłosił się po reprezentanta Polski. Usłyszeli kwotę 30 milionów euro

Jakub Kiwior znów znalazł się w kręgu zainteresowań włoskiego giganta. Jak donosi portal Tuttomercatoweb.com o Polaka pytał AC Milan. Arsenal w odpowiedzi wycenił obrońcę na 25-30 milionów euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Arsenal odpowiedział na zapytanie Milanu ws. Kiwiora

AC Milan w ostatnich dniach musiał pogodzić się z utratą ważnego zawodnika, jakim był Malick Thiaw. Reprezentant Niemiec przeniósł się do Newcastle, choć zarówno Max Allegri, jak i Igli Tare robili wszystko, aby przekonać go do pozostania na San Siro. Ostatecznie ta sztuka im się nie udała, przez co Rossoneri są zmuszeni, aby znaleźć nowego środkowego obrońcę.

Wśród kandydatów znaleźli się m.in. Giovanni Leoni z Parmy i Pietro Comuzzo z Fiorentiny. Już wiadomo, że pierwszy z nich jest o krok od transferu do Liverpoolu, więc ta opcja odpadła. W międzyczasie Milan zdecydował się wykonać ruch w stronę pozyskania reprezentanta Polski. Jak donosi serwis TuttoMercatoWEB mediolańczycy rozmawiali z Arsenalem ws. pozyskania Jakuba Kiwiora.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Milan rozważa transfer bądź wypożyczenie Kiwiora. Już jakiś czas temu La Gazzetta dello Sport pisała o potencjalnym zainteresowaniu. Nowe informacje sugerują, że Arsenal na pewno nie zgodzi się na wypożyczenie, ale może przystać na transfer definitywny, jeśli spełnione zostaną ich oczekiwania finansowe. Kanonierzy wycenili Polaka na 25-30 milionów euro.

Sam piłkarz jest otwarty na zmianę otoczenia. Kiwior pragnie regularnie grać w wyjściowym składzie. Choć pod koniec sezonu otrzymał taką okazję, to w nadchodzących rozgrywkach trudno będzie mu o minuty w Arsenalu. Niedawno klub z Londynu odrzucił ofertę z Porto, które oferowało 27 milionów za obrońcę. Propozycja Smoków obejmowała wypożyczenie z obowiązkiem wykupu.