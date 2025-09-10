Ekstraklasa ciągle się rozwija. Świadczą o tym nie tylko wyniki w europejskich pucharach, ale także kwoty wydawane przez kluby na transfery. To okienko bez wątpienia było rekordowe.

Sipa US/ PressFocus/ Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović, Sam Greenwood i Mariusz Fornalczyk

Ekstraklasa z nowym rekordem. Należy do Legii

W lecie przeprowadzono aż szesnaście transferów, w przypadku których kwota odstępnego była równa lub wyższa niż milion euro. W zestawieniu dominuje Raków Częstochowa, który dokonała aż pięć takich ruchów. Legia Warszawa i Widzew Łódź są tutaj obecne trzy razy, Lech Poznań i Pogoń Szczecin dwa razy, a GKS Katowice raz.

Wojskowi mogą pochwalić się nowym rekordem Ekstraklasy. Mileta Rajović, pozyskany z Watfordu, kosztował aż trzy miliony euro. Legia przebiła… samą siebie – w zimie wykupiła Rubena Vinagre za 2,3 mln i to Portugalczyk plasował się na czele klasyfikacji. Natomiast tego lata tyle samo kosztował Yannick Agnero, nowy nabytek Lecha. Kolejorz zapłacił Halmstads BK 2,3 mln.

Pięć razy dwa, Legia z dwoma hitami

W lecie przeprowadzono aż pięć transferów, w przypadku których kwota odstępnego wynosiła 2 miliony. Legia sprowadziła Kacpra Urbańskiego (Bologna) i Kamila Piątkowskiego (RB Salzburg), Pogoń Sama Greenwooda (Leeds United), Widzew Andi Zeqiriego (KRC Genk), a Raków wykupił Jonatana Brauta Brunesa (OH Leuven).

Częstochowianie wydali 1,75 mln na Tomasza Pieńkę (Zagłębie Lubin), 1,5 mln na Bogdan Mirceticia (FK Radnički 1923 Kragujevac), a także po 1 mln na Karola Struskiego (Aris Limassol) i Pétera Barátha (Ferencváros). Pogoń oprócz Greenwooda sięgnęła po Rajmunda Molnára za 1,5 mln (MTK Budapest), natomiast Lech przelał na konto Lecce 1,2 mln za Pablo Rodrígueza.

Widzew, poza Zeqirim, zapłacił Koronie Kielce 1,5 mln za Mariusza Fornalczyka i 1,3 mln Royal Charleroi za Steliosa Andreou. Z kolei GKS wyłożył 1 mln za Mateusza Kowalczyka i wykupił go z Bröndby IF.

Najwyższe transfery klubów z Ekstraklasy w letnim okienku (kwoty odstępnego równe lub wyższe od 1 mln euro)

Mileta Rajović – środkowy napastnik – Legia Warszawa – 3,00 mln € Yannick Agnero – środkowy napastnik – Lech Poznań – 2,30 mln € Kacper Urbański – środkowy pomocnik – Legia Warszawa – 2,00 mln € Sam Greenwood – ofensywny pomocnik – Pogoń Szczecin – 2,00 mln € Kamil Piątkowski – środkowy obrońca – Legia Warszawa – 2,00 mln € Andi Zeqiri – środkowy napastnik – Widzew Łódź – 2,00 mln € Jonatan Braut Brunes – środkowy napastnik – Raków Częstochowa – 2,00 mln € Tomasz Pieńko – ofensywny pomocnik – Raków Częstochowa – 1,75 mln € Mariusz Fornalczyk – lewy napastnik – Widzew Łódź – 1,50 mln € Rajmund Molnár – środkowy napastnik – Pogoń Szczecin – 1,50 mln € Bogdan Mircetić – ofensywny pomocnik – Raków Częstochowa – 1,50 mln € Stelios Andreou – środkowy obrońca – Widzew Łódź – 1,30 mln € Pablo Rodríguez – ofensywny pomocnik – Lech Poznań – 1,20 mln € Mateusz Kowalczyk – defensywny pomocnik – GKS Katowice – 1,00 mln € Karol Struski – defensywny pomocnik – Raków Częstochowa – 1,00 mln € Péter Baráth – defensywny pomocnik – Raków Częstochowa – 1,00 mln €

Kwoty transferowe według: Transfermarkt.

W tym okienku kluby wydały łącznie 41.351.00 euro na transfery. To daje 2.297.278 € na jeden klub. Rok temu te kwoty prezentowały się zdecydowanie mniej imponująco – 11.355.000 € i 630.833 €. Czy za 12 miesięcy Ekstraklasa znowu pobije swój własny rekord? Ciągły rozwój i cztery ekipy w Lidze Konferencji pozwalają mieć na to nadzieję.