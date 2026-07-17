Barcelona pozbyła się Ter Stegena. Przechodzi do giganta

Marc-Andre ter Stegen dał zielone światło na odejście z FC Barcelony. Marca poinformowała, że bramkarz lada moment poleci do Holandii podpisać kontrakt. Jego nowym klubem będzie Ajax Amsterdam.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen podpisze kontrakt z Ajaksem

Marc-Andre ter Stegen nie ma przyszłości w FC Barcelonie. Stało się to jasne już dawno temu, gdy do klubu trafił Wojciech Szczęsny, a następnie Joan Garcia. Zimą tego roku został wypożyczony do Girony, ale szybko wrócił do Blaugrany ze względu na kontuzję. Warto dodać, że w ciągu ostatnich dwóch sezonów udało mu się rozegrać jedynie 12 spotkań.

Od dawna w mediach pojawiają się informacje, że 34-latek definitywnie opuści Hiszpanię. Bramkarz jest łączony z Ajaksem Amsterdam, czyli 4-krotnym triumfatorem Ligi Mistrzów. Nowe informacje ws. zmiany klubu przekazał Matteo Moretto z dziennika Marca.

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Po tygodniach namysłów finalnie Ter Stegen dał zielone światło na zmianę otoczenia. Zgodził się na przeprowadzkę do Holandii, gdzie uda się w najbliższych dniach. Niebawem przejdzie testy medyczne, a następnie podpisze kontrakt z Ajaksem. Z wywalczeniem miejsca między słupkami nie powinien mieć problemów. Jego rywalami będą Paul Reverson, Maarten Paes i Joeri Heerkens.

Odejście ter Stegena nic nie zmieni w Barcelonie. Hierarchia wśród bramkarzy od dawna jest taka sama. Numerem jeden pozostaje Joan Garcia, a jego zmiennikiem jest Wojciech Szczęsny. Miejsce niemieckiego golkipera jako numer trzy w zespole zajmie ktoś z akademii.