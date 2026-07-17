Real może sprzedać Viniciusa. Chcą dopiąć wymarzony transfer

15:32, 17. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt chce za wszelką cenę sprowadzić Michaela Olise. W związku z tym według Madrid Universal Królewscy rozważają sprzedaż Viniciusa Juniora.

Vinicius Junior
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real może wymienić Viniciusa za Olise

Michael Olise naciska na transfer do Realu Madryt. Do tej pory transakcję uważano za nierealną, ponieważ Bayern Monachium traktuje go jako kluczowy element swojego zespołu. Dziennikarze „L’Equipe” donoszą, że Królewscy złożą oficjalną ofertę za Francuza od razu po zakończeniu Mistrzostw Świata.

Jednak władze Los Blancos rozważają także sprzedaż Viniciusa Juniora, aby sfinalizować hitowy transfer i zrobić miejsce w składzie dla nowej gwiazdy. Ma to również związek z tym, że negocjacje w sprawie przedłużenia umowy z Brazylijczykiem utknęły w martwym punkcie z powodów finansowych.

Działacze hiszpańskiego giganta nie zamierzają przystać na wymagania 26-latka, nawet po świetnym mundialu w wykonaniu swojej gwiazdy.

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Aktualny kontrakt skrzydłowego wygasa po zakończeniu rozpoczynającego się powoli sezonu, więc dla Florentino Pereza bieżące okienko transferowe to ostatni moment na pozyskanie dużych środków za Viniciusa.

Prezes Królewskich nie dopuści do sytuacji, w której tak wartościowy piłkarz odszedłby z Santiago Bernabeu całkowicie za darmo. Wymiana Viniciusa na Olise może jednak wzbudzić spore kontrowersje, ponieważ kosztem wzmocnienia jednego skrzydła osłabi drugie.

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