Nieoczekiwany problem Zidane’a. Interweniować będzie francuski rząd

Zinedine Zidane ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. Pojawił się mały problem dot. podpisania kontraktu. Jak donosi L'Equipe, zanim to nastąpi zgodę musi wyrazić francuski rząd.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane czeka na zgodę francuskiego rządu, aby przejąć reprezentację

Reprezentacja Francji po Mistrzostwach Świata 2026 zmieni selekcjonera. Ze stanowiska ustąpi Didier Deschamps, który potwierdził, że odchodzi z drużyny narodowej w poprzednim roku. Następca został wybrany praktycznie od razu. Został nim Zinedine Zidane, choć nie podpisał jeszcze kontraktu. Sprawa jest praktycznie przesądzona, o czym pisał niedawno Fabrizio Romano.

Zinedine Zidane jako selekcjoner reprezentacji Francji ma zarabiać ok. 300 tysięcy euro miesięcznie. Razem z bonusami wg. RMC Sport wynagrodzenie sięgnie ok. 450 tysięcy euro. Kwestie finansowe okazały się jednak małym problemem, który wymaga interwencji.

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Z doniesień L’Equipe wynika, że jeśli kwota przekracza 450 tysięcy euro rocznie, to zgodę na tak wysoką pensję musi wydać francuski rząd. W najbliższym czasie tamtejsze władze mają podpisać pisemną zgodę, która zatwierdzi wynagrodzenie szkoleniowca. Rozmowy pomiędzy Zidanem oraz federacją mają zostać sfinalizowane w przyszłym tygodniu po zakończeniu mundialu.

Zidane do tej pory pracował tylko i wyłącznie jako trener klubowy. Co więcej, prowadził raptem jeden klub, a konkretnie Real Madryt. Za wyniki Królewskich odpowiadał w latach 2016-2018 oraz 2019-2021. W tym czasie trzy razy wygrał Ligę Mistrzów oraz dwukrotnie La Liga.