Nieoczekiwany problem Zidane’a. Interweniować będzie francuski rząd

16:40, 17. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  L'Equipe

Zinedine Zidane ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. Pojawił się mały problem dot. podpisania kontraktu. Jak donosi L'Equipe, zanim to nastąpi zgodę musi wyrazić francuski rząd.

Zinedine Zidane
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Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane czeka na zgodę francuskiego rządu, aby przejąć reprezentację

Reprezentacja Francji po Mistrzostwach Świata 2026 zmieni selekcjonera. Ze stanowiska ustąpi Didier Deschamps, który potwierdził, że odchodzi z drużyny narodowej w poprzednim roku. Następca został wybrany praktycznie od razu. Został nim Zinedine Zidane, choć nie podpisał jeszcze kontraktu. Sprawa jest praktycznie przesądzona, o czym pisał niedawno Fabrizio Romano.

Zinedine Zidane jako selekcjoner reprezentacji Francji ma zarabiać ok. 300 tysięcy euro miesięcznie. Razem z bonusami wg. RMC Sport wynagrodzenie sięgnie ok. 450 tysięcy euro. Kwestie finansowe okazały się jednak małym problemem, który wymaga interwencji.

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Z doniesień L’Equipe wynika, że jeśli kwota przekracza 450 tysięcy euro rocznie, to zgodę na tak wysoką pensję musi wydać francuski rząd. W najbliższym czasie tamtejsze władze mają podpisać pisemną zgodę, która zatwierdzi wynagrodzenie szkoleniowca. Rozmowy pomiędzy Zidanem oraz federacją mają zostać sfinalizowane w przyszłym tygodniu po zakończeniu mundialu.

Zidane do tej pory pracował tylko i wyłącznie jako trener klubowy. Co więcej, prowadził raptem jeden klub, a konkretnie Real Madryt. Za wyniki Królewskich odpowiadał w latach 2016-2018 oraz 2019-2021. W tym czasie trzy razy wygrał Ligę Mistrzów oraz dwukrotnie La Liga.

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