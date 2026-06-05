Real szykuje wielką zmianę? Ten ruch może zaskoczyć cały piłkarski świat

Real Madryt może stanąć finalnie przed sensacyjnym wyborem nowego szkoleniowca. Dziennikarz Fabrizio Romano ujawnił, że jednym z kandydatów na trenera jest Juergen Klopp.

fot. Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Enrique Riquelma zwolennikiem zatrudnienia Juergena Kloppa

Real Madryt przygotowuje się nie tylko do ważnych decyzji sportowych, ale także do zbliżających się wyborów prezydenckich. W centrum uwagi znalazła się kwestia przyszłego szkoleniowca Królewskich. Jak ujawnił Fabrizio Romano na swoim kanale na YouTube, jednym z głównych tematów kampanii wyborczej jest nazwisko trenera, który mógłby przejąć zespół w przypadku zmian na szczycie klubowych władz.

Znany dziennikarz transferowy przekazał, że hiszpański przedsiębiorca Enrique Riquelme, który zamierza rywalizować z Florentino Perezem o fotel prezesa Realu Madryt, chce postawić na Juergena Kloppa. Niemiec od lat należy do najbardziej cenionych szkoleniowców w europejskim futbolu, a jego ewentualne zatrudnienie byłoby jednym z najgłośniejszych ruchów ostatnich lat.

Znany insider podkreślił, że Riquelme w najbliższym czasie ma oficjalnie przedstawić nazwisko trenera, którego chciałby widzieć na ławce Los Blancos. Według informacji pochodzących ze środowiska piłkarskiego właśnie Klopp jest kandydatem wskazywanym jako faworyt biznesmena.

Jednocześnie Romano na swoim kanale na YouTube zaznaczył, że kandydatem obecnego prezesa Florentino Pereza ma być Jose Mourinho. Portugalczyk był już związany z Realem Madryt w latach 2010-2013 i pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych trenerów na świecie.

Wybory prezydenckie w stołecznym klubie zaplanowano na niedzielę 7 czerwca. O stanowisko szefa klubu mają powalczyć Florentino Perez oraz Enrique Riquelme. Ich wizje przyszłości mogą znacząco się różnić. Tym samym kwestia obsady stanowiska trenera może odegrać kluczową rolę w przekonaniu kibiców do konkretnego kandydata. Na razie pozostaje czekać na oficjalne deklaracje i dalszy rozwój wydarzeń.