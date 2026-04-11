Real miał zapłacić 160 milionów. Michael Olise podjął decyzję ws. transferu

11:00, 11. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  The Touchline

Real Madryt miał zaoferować 160 milionów euro za transfer Michaela Olise. Gwiazdor Bayernu Monachium nie ma jednak w planach opuszczać klubu, o czym donosi "The Touchline".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Michael Olise chce zostać w Bayernie Monachium

Real Madryt latem planuje wielką transferową ofensywę. Nie ma wątpliwości, że brak sukcesów zarówno w Lidze Mistrzów, jak i lidze hiszpańskiej, skutkować będzie najpewniej zmianami kadrowymi na szeroką skalę. Zarówno jeśli chodzi o transfery przychodzące, jak i wychodzące. Nie jest przecież także wykluczona zmiana trenera, o której mówi się coraz więcej.

W ostatnim czasie szczególnie dużo mówiło się o możliwości pozyskania jednego z najlepszych gracz Bayernu Monachium, a więc Michaela Olise. Francuz błyszczy w barwach Die Roten, a ostatnio potwierdził to także w bezpośrednim starciu z Królewskimi. Dlatego też Real Madryt miał być skłonny zaoferować nawet 160 milionów euro za jego sprowadzenie latem. Wszystko wskazuje, że jednak nic z tego. Według informacji przekazanych przez serwis „The Touchline”, Michael Olise podjął decyzję i nie odejdzie z Bayernu Monachium tego lata. Gwiazdor chce dotrzymać obecnego kontraktu.

Michael Olise w obecnym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 16 goli i zanotował aż 29 asyst. Szczególnie liczba ostatnich podań może imponować, a przecież rozgrywki wciąż trwają. 24-letni Francuz wyceniany jest aktualnie przez serwis „Transfermarkt” na 140 milionów euro. Jego umowa z Bayernem Monachium wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

