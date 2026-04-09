Real Madryt zaoferuje 160 milionów za gwiazdę Bayernu Monachium

16:15, 9. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Real Madryt poważnie rozważa transfer Michaela Olise z Bayernu Monachium. Oferta za ofensywnego Francuza miałaby wynieść nawet 160 milionów euro, o czym donosi Christian Falk z "Bilda".

Florentino Perez
Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt w tym sezonie może mieć spory problem z wygraniem jakiegokolwiek tytułu. Właściwie kibice tej drużyny od jakiegoś czasu kompletnie nie nastawiają się na sukces. Przede wszystkim w lidze hiszpańskiej aktualnie Królewscy tracą aż siedem punktów do pierwszej FC Barcelony przy takiej samej liczbie spotkań. W Lidze Mistrzów z kolei ich sytuacja jest skomplikowana po porażce z Bayernem Monachium.

Od jakiegoś czasu intensywnie mówi się jednak, że niezależnie od końcowego wyniku w tym sezonie, latem Los Blancos będą bardzo aktywni na rynku transferowym. Jak mocno aktywni? Ano prawdopodobnie galaktycznie mocno. Według informacji, które przekazał Christian Falk z niemieckiego „Bilda”, Real Madryt poważnie rozważa złożenie oferty w wysokości 160 milionów euro za transfer Michaela Olise. Królewscy są zdeterminowani, aby ruch wydarzył się już tego lata.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Michael Olise w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 16 goli i zanotował 29 asyst. Szczególnie ta druga liczba jest wręcz kosmiczna. 24-letni Francuz wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 140 milionów euro. Jego umowa z Bayernem Monachium wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

Zobacz także: Salah i van Dijk wspólnie mogą opuścić Liverpool. Chce ich jeden gigant