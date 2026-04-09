Real Madryt zaoferuje 160 milionów za gwiazdę Bayernu Monachium

Real zapłaci 160 milionów euro za Michaela Olise?!

Real Madryt w tym sezonie może mieć spory problem z wygraniem jakiegokolwiek tytułu. Właściwie kibice tej drużyny od jakiegoś czasu kompletnie nie nastawiają się na sukces. Przede wszystkim w lidze hiszpańskiej aktualnie Królewscy tracą aż siedem punktów do pierwszej FC Barcelony przy takiej samej liczbie spotkań. W Lidze Mistrzów z kolei ich sytuacja jest skomplikowana po porażce z Bayernem Monachium.

Od jakiegoś czasu intensywnie mówi się jednak, że niezależnie od końcowego wyniku w tym sezonie, latem Los Blancos będą bardzo aktywni na rynku transferowym. Jak mocno aktywni? Ano prawdopodobnie galaktycznie mocno. Według informacji, które przekazał Christian Falk z niemieckiego „Bilda”, Real Madryt poważnie rozważa złożenie oferty w wysokości 160 milionów euro za transfer Michaela Olise. Królewscy są zdeterminowani, aby ruch wydarzył się już tego lata.

Michael Olise w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 16 goli i zanotował 29 asyst. Szczególnie ta druga liczba jest wręcz kosmiczna. 24-letni Francuz wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 140 milionów euro. Jego umowa z Bayernem Monachium wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

