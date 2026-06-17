Borussia Dortmund jest niemal przekonana, że rozstanie się z Felixem Nmechą. Niemiecki klub jednak zaskoczył swoją wyceną, ponieważ oczekuje za pomocnika aż 120 milionów euro - przekazuje "Bild".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Felix Nmecha wyceniony przez Borussię Dortmund na 120 milionów euro

Borussia Dortmund może przejść sporą przebudowę. Ostatnio chęć rozstania ogłosił Serhou Guirassy. Kolejnym piłkarzem, który może opuścić Signal Iduna Park jest Felix Nmecha. Tymczasem władze BVB dokonały już wyceny niemieckiego pomocnika. Z informacji przekazanych przez dziennik „Bild” dowiadujemy się, że klub z Bundesligi oczekuje za swoją gwiazdę aż 120 milionów euro.

Taka wycena może być problemem dla zainteresowanych klubów. Jednym z takich zespołów jest Manchester United. Borussia Dortmund nie ma zamiaru rozstawać się z Felixem Nmechą, przez co dokonali tak absurdalnej wyceny. Reprezentant Niemiec jednak jasno zaznaczył, że w tym okienku transferowym ma zamiar zmienić barwy klubowe.

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Ogromne oczekiwania finansowe Borussii Dortmund mają zapewne związek z Mistrzostwami Świata 2026. Felix Nmecha wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Curacao i zagrał wyśmienite zawody, wpisując się na listę strzelców. Czas pokaże, czy BVB zejdzie z ceny i czy finalnie Manchester United skupi się na pozyskaniu pomocnika.

W poprzednim sezonie Felix Nmecha rozegrał 42 spotkania w koszulce Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.