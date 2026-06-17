Ronaldo skomentował wpadkę na mundialu. Kibice nie będą zadowoleni

Reprezentacja Portugalii zaliczyła wpadkę w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Spotkanie zakończyło się remisem (1:1). Cristiano Ronaldo zapytany o to, czego zabrakło, stwierdził, że niczego.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo nie przejmuje się wpadką Portugalii. „Taki jest futbol”

Reprezentacja Portugalii musi się poprawić, jeśli chce walczyć o końcowe zwycięstwo w Mistrzostwach Świata 2026. Na start turnieju zaliczyli wpadkę, remisując z niżej notowaną Demokratyczną Republiką Konga (1:1). Słabe spotkanie rozegrał Cristiano Ronaldo, marnując dwie dobre sytuacje. Portugalczycy mieli aż 80% posiadania piłki w pierwszej połowie, ale 41-latek był niewidoczny.

Co więcej, w ciągu 90 minut zanotował jedynie 25 kontaktów z piłką, z czego jedynie 5 w polu karnym. Pierwszy strzał na bramkę przeciwnika oddał dopiero w drugiej połowie. Łącznie miał trzy próby, ale żadna z nich nie była oddana w światło bramki. Słabo zaprezentował się nie tylko Ronaldo, ale większość zawodników w zespole Roberto Martineza.

Po meczu Ronaldo udzielił krótkiego wywiadu. Został zapytany o to, czego brakło Portugalii, żeby zdobyć komplet punktów. Gwiazdor Al-Nassr stwierdził, że niczego nie zabrakło, ale taki jest futbol. Sugerował, że mecz mógł skończyć się na korzyść obu drużyn.

– Czego zabrakło? Niczego nie zabrakło, taki właśnie jest futbol. Portugalia mogła wygrać, ale równie dobrze mogła przegrać. Ten mecz mógł zakończyć się na korzyść każdej ze stron – powiedział Cristiano Ronaldo, cytowany przez serwis A Bola.

Kolejny mecz na mundialu Portugalia rozegra we wtorek (23 czerwca) z Uzbekistanem. Na zakończenie fazy grupowej zmierzą się w niedzielę (28 czerwca) z Kolumbią.