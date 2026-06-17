Ronaldo skomentował wpadkę na mundialu. Kibice nie będą zadowoleni

22:34, 17. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  A Bola

Reprezentacja Portugalii zaliczyła wpadkę w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Spotkanie zakończyło się remisem (1:1). Cristiano Ronaldo zapytany o to, czego zabrakło, stwierdził, że niczego.

Cristiano Ronaldo
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo nie przejmuje się wpadką Portugalii. „Taki jest futbol”

Reprezentacja Portugalii musi się poprawić, jeśli chce walczyć o końcowe zwycięstwo w Mistrzostwach Świata 2026. Na start turnieju zaliczyli wpadkę, remisując z niżej notowaną Demokratyczną Republiką Konga (1:1). Słabe spotkanie rozegrał Cristiano Ronaldo, marnując dwie dobre sytuacje. Portugalczycy mieli aż 80% posiadania piłki w pierwszej połowie, ale 41-latek był niewidoczny.

Co więcej, w ciągu 90 minut zanotował jedynie 25 kontaktów z piłką, z czego jedynie 5 w polu karnym. Pierwszy strzał na bramkę przeciwnika oddał dopiero w drugiej połowie. Łącznie miał trzy próby, ale żadna z nich nie była oddana w światło bramki. Słabo zaprezentował się nie tylko Ronaldo, ale większość zawodników w zespole Roberto Martineza.

Po meczu Ronaldo udzielił krótkiego wywiadu. Został zapytany o to, czego brakło Portugalii, żeby zdobyć komplet punktów. Gwiazdor Al-Nassr stwierdził, że niczego nie zabrakło, ale taki jest futbol. Sugerował, że mecz mógł skończyć się na korzyść obu drużyn.

Czego zabrakło? Niczego nie zabrakło, taki właśnie jest futbol. Portugalia mogła wygrać, ale równie dobrze mogła przegrać. Ten mecz mógł zakończyć się na korzyść każdej ze stron – powiedział Cristiano Ronaldo, cytowany przez serwis A Bola.

Kolejny mecz na mundialu Portugalia rozegra we wtorek (23 czerwca) z Uzbekistanem. Na zakończenie fazy grupowej zmierzą się w niedzielę (28 czerwca) z Kolumbią.

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