Real Madryt tego lata może rozstać się z Alvaro Carreras. Jak się okazuje, nie tylko Manchester United obserwuje hiszpańskiego defensora. Zawodnik znalazł się również na radarze Chelsea - informuje Simon Phillips.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Action Plus Sports Images / Alamy

Alvaro Carreras wzbudził zainteresowanie Chelsea

Real Madryt jest niezadowolony z postawy swoich lewych obrońców w zeszłym sezonie. Klub pozyskał już na to miejsce Marca Cucurellę. Tymczasem Królewscy rozważają rozstania i w gronie piłkarzy, którzy mogą zmienić drużynę, jest Alvaro Carreras. Ostatnio Hiszpan był łączony z Manchesterem United. Teraz Simon Phillips zdradza, że zawodnik Los Blancos znajduje się także w kręgu zainteresowań Chelsea.

The Blues nieprzypadkowo zaczęli spoglądać na Alvaro Carrerasa. Londyńczycy widzą w nim następcę Marca Cucurelli. Tym samym doszłoby do ciekawej zamiany piłkarzy z Realem Madryt. Plany klubu ze Stamford Bridge może jednak pokrzyżować Manchester United. Czerwone Diabły jako pierwsze zgłosiły się po Hiszpana, ale nie wykonały jeszcze odpowiednich kroków dążących do transferu.

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Kluczowa decyzja w sprawie przyszłości klubowej Alvaro Carrerasa będzie należała wyłącznie do Realu Madryt. Jose Mourinho z pewnością przyjrzy się blisko piłkarzowi i zdecyduje, czy będzie mu potrzebny w przyszłym sezonie. Czas pokaże, gdzie w kolejnej kampanii będzie występował hiszpański lewy defensor.

Alvaro Carreras w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Realu Madryt. Hiszpański obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.