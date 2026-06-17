Transferowy spór gigantów. Chelsea i Real mogą stoczyć twardą walkę

20:47, 17. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Real Madryt może szykować jeden z najgłośniejszych transferów ostatnich lat. Jose Mourinho miał wskazać Enzo Fernandeza jako kluczowy cel wzmocnień środka pola.

Jose Mourinho
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fot. Dpa picture Alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

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Real Madryt ponownie znalazł się w centrum transferowych spekulacji dotyczących wzmocnienia środka pola. Jak donosi hiszpańska „Marca”, trener Jose Mourinho miał zwrócić się do zarządu klubu z wyraźną prośbą o sprowadzenie Enzo Fernándeza z Chelsea. Według medialnych informacji, Argentyńczyk jest jednym z priorytetowych celów Królewskich w kontekście budowy składu na kolejne sezony.

Źródło podaje, że zawodnik od dłuższego czasu jest zainteresowany zmianą otoczenia i przenosinami na Estadio Santiago Bernabeu. Problemem pozostają jednak warunki finansowe ewentualnego transferu. Chelsea wyceniła Enzo Fernandeza na mniej więcej 138 milionów euro, co znacząco komplikuje negocjacje między klubami.

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Jak podkreśla „Marca”, mimo wysokiej kwoty Real nie rezygnuje z walki o podpis Argentyńczyka. Klub ma analizować różne scenariusze finansowe, które pozwoliłyby na realizację jednego z najgłośniejszych transferów na rynku.

Sytuację komplikuje również długoletni kontrakt zawodnika z londyńskim klubem, obowiązujący aż do lata 2032 roku. Chelsea, mimo wysokiej inwestycji w pomocnika, nie wyklucza jego sprzedaży, jeśli piłkarz nie wpisuje się w długoterminowy projekt sportowy prowadzony przez Xabiego Alonso.

W minionym sezonie Enzo Fernandez rozegrał 54 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 15 bramek i zanotował siedem asyst. Jego rozwój i regularność sprawiły, że pozostaje jednym z najbardziej cenionych środkowych pomocników młodego pokolenia w Europie.

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