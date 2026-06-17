Kane nie wykorzystał karnego, ale to nie był koniec historii. Anglia wyszła na prowadzenie

Reprezentacja Anglii objęła prowadzenie w meczu z Chorwacją na MŚ 2026. Harry Kane wpisał się na listę strzelców po nietypowej sytuacji związanej z rzutem karnym.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Anglii

Anglia była o krok od problemów. Jeden moment odmienił wszystko

Reprezentacja Anglii z przytupem rozpoczęła rywalizację z Chorwacją w spotkaniu grupy L mundialu w Ameryce Północnej. Na stadionie AT&T w Arlington w Teksasie kibice już w pierwszym kwadransie byli świadkami jednej z najbardziej nietypowych sytuacji początku turnieju.

Kluczowe wydarzenia rozegrały się między 10. a 12. minutą meczu. Synowie Albionu otrzymali rzut karny, do którego podszedł Harry Kane. Kapitan reprezentacji Anglii nie zdołał jednak pokonać chorwackiego bramkarza przy pierwszej próbie. Chwilę później okazało się jednak, że golkiper opuścił linię bramkową zbyt wcześnie, co skutkowało koniecznością powtórzenia jedenastki.

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Napastnik nie zmarnował drugiej szansy. Kane poprawił się w 12. minucie, zachowując zimną krew i skutecznie wykonując powtórzony rzut karny. Wyprowadził tym samym wyspiarzy na prowadzenie. Trafienie pozwoliło faworytom przejąć kontrolę nad wydarzeniami na boisku i spokojniej budować kolejne akcje ofensywne.

Mecz pełen emocji

Chorwaci po stracie bramki starają się odpowiedzieć i wrócić do meczu, jednak początek spotkania wyraźnie należał do drużyny prowadzonej przez Thomasa Tuchela. Anglicy prezentują dużą pewność siebie i chcą rozpocząć mundial od zwycięstwa, które mogłoby okazać się niezwykle ważne w kontekście walki o pierwsze miejsce w grupie.

Początek rywalizacji w grupie L pokazuje, że nawet jeden moment może całkowicie odmienić przebieg meczu. Takim momentem okazała się właśnie powtórzona jedenastka piłkarza Bayernu Monachium.