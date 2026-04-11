Real ma nowego trenera na celowniku. Kluczowa rola Mbappe

Dobre relacje z Mbappe jednym z atutów Deschampsa
Real Madryt w tym sezonie ma swoje znaczące problemy. Przede wszystkim widać to w rozgrywkach ligi hiszpańskiej, gdzie obecnie ich sytuacja wydaje się być bardzo słaba. Według wielu po ostatnim remisie z Gironą właściwie stracili oni już szansę dogonienia Barcelony i wywalczenia mistrzostwa kraju. To z pewnością wielkie rozczarowanie, które wraz z końcem rozgrywek może kosztować posadę Alvaro Arbeloę.
Od dłuższego czasu na temat potencjalnych nowych trenerów Królewskich mówi się sporo, ale to ostatnio na giełdzie pojawiło się nowe, sensacyjne nazwisko. Jednym z poważnych kandydatów ma być bowiem obecny selekcjoner reprezentacji Francji, Didier Deschamps. Po Mistrzostwach Świata ma on odejść z kadry, a właśnie to wykorzystać chce Real Madryt.
Według informacji przekazanych przez „RMC Sport” kluczowe na korzyść Deschampsa okazać może się kilka cech, ale absolutnie fundamentalną są dobre relacje z Kylianem Mbappe. To właśnie napastnik Realu Madryt, który przecież wielokrotnie łączony był z krytycznymi uwagami względem swoich trenerów, może okazać się ważną postacią przy wyborze szkoleniowca. Chodzi przecież o to, aby nowy trener potrafił zapanować nad zespołem pełnym gwiazd, w którym każda ma swoje określone ambicje.
Didier Deschamps prowadził reprezentację Francji w 177 meczach, notując przy tym średnią punktową na poziomie 2,13 pkt./mecz. W 2018 roku sięgnął z Trójkolorowymi po mistrzostwo świata. Mbappe u obecnego selekcjonera rozegrał 96 spotkań i zdobył w nich 56 goli oraz zanotował 42 asysty.
