Real ma nowego trenera na celowniku. Kluczowa rola Mbappe

08:40, 11. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Didier Deschamps znalazł się na liście najpoważniejszych kandydatów do objęcie Realu Madryt. Jednym z atutów Francuza ma być dobra relacja z Kylianem Mbappe, o czym donosi "RMC Sport".

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Dobre relacje z Mbappe jednym z atutów Deschampsa

Real Madryt w tym sezonie ma swoje znaczące problemy. Przede wszystkim widać to w rozgrywkach ligi hiszpańskiej, gdzie obecnie ich sytuacja wydaje się być bardzo słaba. Według wielu po ostatnim remisie z Gironą właściwie stracili oni już szansę dogonienia Barcelony i wywalczenia mistrzostwa kraju. To z pewnością wielkie rozczarowanie, które wraz z końcem rozgrywek może kosztować posadę Alvaro Arbeloę.

Od dłuższego czasu na temat potencjalnych nowych trenerów Królewskich mówi się sporo, ale to ostatnio na giełdzie pojawiło się nowe, sensacyjne nazwisko. Jednym z poważnych kandydatów ma być bowiem obecny selekcjoner reprezentacji Francji, Didier Deschamps. Po Mistrzostwach Świata ma on odejść z kadry, a właśnie to wykorzystać chce Real Madryt.

Według informacji przekazanych przez „RMC Sport” kluczowe na korzyść Deschampsa okazać może się kilka cech, ale absolutnie fundamentalną są dobre relacje z Kylianem Mbappe. To właśnie napastnik Realu Madryt, który przecież wielokrotnie łączony był z krytycznymi uwagami względem swoich trenerów, może okazać się ważną postacią przy wyborze szkoleniowca. Chodzi przecież o to, aby nowy trener potrafił zapanować nad zespołem pełnym gwiazd, w którym każda ma swoje określone ambicje.

Didier Deschamps prowadził reprezentację Francji w 177 meczach, notując przy tym średnią punktową na poziomie 2,13 pkt./mecz. W 2018 roku sięgnął z Trójkolorowymi po mistrzostwo świata. Mbappe u obecnego selekcjonera rozegrał 96 spotkań i zdobył w nich 56 goli oraz zanotował 42 asysty.

