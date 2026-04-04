Real Madryt może sięgnąć po swojego wychowanka. Na ich celowniku znalazł się Chema Andres z VfB Stuttgart. Królewscy mają możliwość sprowadzenia Hiszpana za jedyne 15 milionów euro - donosi "Fussball Daten".

Real Madryt rozgrywa trudny sezon, ale wciąż pozostaje w walce o mistrzostwo Hiszpanii oraz triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez Alvaro Arbeloę musi jednak oglądać w lidze plecy FC Barcelony. Natomiast w Champions League będzie ich czekała niezwykle ciężka przeprawa. Królewscy w ćwierćfinale zmierzą się w dwumeczu z Bayernem Monachium.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Realu Madryt. Serwis „Fussball Daten” zdradza, że Królewscy mogą sięgnąć po swojego wychowanka, który rok temu został pożegnany. A chodzi o Chemę Andresa, który dziś reprezentuje barwy VfB Stuttgart. Koszt wykupu Hiszpana wyniósł wówczas zaledwie trzy miliony euro.

Real Madryt nie będzie musiał wcale sięgać głęboko do portfela, aby sprowadzić Chemę Andresa. Klauzula odstępnego w umowie Hiszpana z VfB Stuttgart wynosi tylko 15 milionów euro. Młody pomocnik bardzo dobrze sobie radzi na niemieckich boiskach, więc nieprzypadkowo Królewscy chcą sięgnąć po swojego wychowanka.

Chema Andres w obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce VfB Stuttgart. Hiszpański pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.