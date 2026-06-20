Real Madryt myśli nad wykupem Nico Paza tylko po to, aby sprzedać go z wielkim zyskiem. Gwiazdor Como miałby odejść do Premier League jeszcze w tym samym okienku - twierdzi Gianluca Di Marzio.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Real otwarty na sprzedaż Paza. Najpierw go wykupi

Real Madryt tego lata szaleje na rynku transferowym, sprowadzając kolejnych piłkarzy. Ogłosił już pozyskanie Bernardo Silvy, Marca Cucurelli i Ibrahimy Konate, a w blokach startowych wciąż czeka Denzel Dumfries. Na tym oczywiście nie koniec – Królewscy kontynuują transferową ofensywą, poszukując wzmocnień defensywy oraz środka pola. Jose Mourinho chciałby ściągnąć jeszcze przynajmniej jednego stopera oraz środkowego pomocnika. Ponadto Real jest nieustannie łączony z galaktycznym transferem do ataku, a celem numer jeden ma być Michael Olise.

W obliczu tych działań Królewscy poszukują również zarobku ze sprzedaży piłkarzy, którzy nieszczególnie figurują w planach Mourinho. Mogą tym samym podjąć sensacyjną decyzję w sprawie Nico Paza. Do tej pory wydawało się, że w przyszłym sezonie będzie występował na Santiago Bernabeu. Real zwlekał jednak w temacie jego wykupu, a teraz myśli o aktywowaniu klauzuli, tylko po to, by jeszcze w tym samym okienku sprzedać go z wielkim zyskiem.

Nie jest tajemnicą, że Paz po świetnym sezonie w Serie A wzbudza konkretne zainteresowanie, a jego wartość rynkowa sięga nawet 80 milionów euro. Real sprzedając go do Como ustalił klauzulę odkupu, która wynosi raptem około 10 milionów euro. Gianluca Di Marzio sugeruje, że hiszpański gigant mógłby pokusić się o wykup już teraz, by następnie dogadać się z którymś z angielskich klubów.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid now plan to ACTIVATE their buy-back clause for Nico Paz.



Then, they are considering SELLING HIM TO THE PREMIER LEAGUE. @DiMarzio pic.twitter.com/RnCLScMumK — Madrid Zone (@theMadridZone) June 19, 2026

Paz w sezonie 2025/2026 uzbierał w Serie A 12 bramek oraz 7 asyst. Poprowadził Como do sensacyjnego wyniku – czwartego miejsca w tabeli i awansu do Ligi Mistrzów.

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