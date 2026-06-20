Wieczysta zainteresowana skrzydłowym. Juventus zapłacił za niego ponad 3 mln euro! [NASZ NEWS]

08:05, 20. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Wieczysta Kraków awansowała do Ekstraklasy i zaczyna się zbroić. Z naszych informacji wynika, że zainteresowała się byłym graczem Juventusu Turyn. Oto szczegóły.

Christopher Lungoyi
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SPP Sport Press Photo/Alamy Na zdjęciu: Christopher Lungoyi

Christensen i Lederman już podpisani

Po fiasku rozmów w sprawie przejęcia części akcji Wisły Kraków Wojciech Kwiecień kontynuuje mocne wspieranie Wieczystej. Beniaminek Ekstraklasy jest bardzo aktywny na rynku transferowym, o czym świadczą już dokonane transfery.

Najpierw Wieczysta ogłosiła pozyskanie Norwega grającego ostatnio w lidze rumuńskiej. Z kolei w czwartek wieczorem krakowski klub zaprezentował Bena Ledermana, (byłego) reprezentanta Polski, który grał ostatnio w Izraelu.

Grał we wszystkich kadrach od U15 do U21

Na tym jednak nie koniec, wiadomo, że będą kolejne transfery. Z naszych informacji wynika, że w Wieczystej pojawił się temat lewoskrzydłowego ze Szwajcarii. To 25-letni Christopher Lungoyi, obecnie zawodnik tureckiego Gaziantepu.

Choć Lungoyi urodził się w Kinszasie (stolica DR Kongo), to po przeprowadzce za młodu do Szwajcarii reprezentował w kategoriach młodzieżowych właśnie ten kraj. Grał we wszystkich kadrach od U 15 do U21.

Co ciekawe, mimo młodego wielu zwiedził już wiele klubów. Zaczynał w akademii Servette Geneve, zdążył tam nawet zadebiutować w dorosłej piłce. Potem przeniósł się do szkółki FC Porto, a następnie wrócił do Szwajcarii, podpisując kontrakt z FC Lugano.

Juventus zapłacił 3,4 mln euro

W barwach tego zespołu zdobył Puchar Szwajcarii, a w styczniu 2021 roku podpisał kontrakt z… Juventusem Turyn. „Stara Dama” zapłaciła za niego 3,4 miliona euro, ewidentnie traktując jako inwestycję na przyszłość.

Lungoyi zaczynał w zespole U23, był też wypożyczony do kilku klubów we Włoszech i Szwajcarii. Do pierwszej drużyny nigdy się nie przebił.

Latem 2024 roku przeszedł z Juventus Next Generation do tureckiego Gaziantepu, gdzie gra do dziś. W ostatnim sezonie tureckiej ekstraklasy zagrał w 29 spotkaniach, w których strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty. Do tego dorzucił 4 mecze i 2 trafienia w Pucharze Turcji.

Kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje go do lata 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na milion euro.

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