Nico Williams zabrał głos nt. przyszłości. W tym klubie chce grać

Nico Williams był łączony z FC Barceloną, a obecnie przymierzany jest do Arsenalu i Liverpoolu. Reprezentant Hiszpanii, który obecnie gra w Athletic Bilbao zabrał głos na temat przyszłości. Wskazał klub, w którym chciałby zakończyć karierę.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams chce zostać w Athletic Bilbao do końca kariery

Nico Williams przez ostatnie dwa lata był łączony z FC Barceloną. Dla Katalończyków reprezentant Hiszpanii był wymarzonym celem transferowym. W pewnym momencie wydawało się, że transakcja zostanie sfinalizowana. Kluby były dogadane na kwotę ok. 60 milionów euro, a sam zawodnik zaakceptował ofertę mistrzów Hiszpanii. Ostatecznie na przeszkodzie stanęły zasady finansowe w La Liga.

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W efekcie Williams zaskoczył wszystkich i podpisał nowy kontrakt z Athletic Bilbao. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że umowa obowiązuje aż do czerwca 2035 roku. To jeden z najdłuższych kontraktów w profesjonalnej piłce. Tak długa umowa nie odstraszyła innych klubów. 23-latek w ostatnim czasie był łączony m.in. z Arsenalem oraz Liverpoolem.

Wygląda jednak na to, że obaj angielscy giganci będą musieli obejść się smakiem. Nico Williams w jednym z wywiadów stwierdził, że gdyby mógł, podpisałby kontrakt z Bilbao do końca kariery. „Podpisałbym się pod pozostaniem w Athletic Bilbao do końca kariery” – powiedział, cytowany przez Fabrizio Romano.

Williams jest wychowankiem Athletic Bilbao, w którym zadebiutował w sezonie 2020/2021. Od tego momentu wystąpił w 199 meczach, w których strzelił 37 goli i zaliczył 37 asyst. Jest też kluczowym piłkarzem reprezentacji Hiszpanii, z którą wygrał EURO 2024. W kadrze La Furia Roja ma na swoim koncie 31 spotkań i 6 bramek. Obecnie bierze udział w Mistrzostwach Świata 2026.

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