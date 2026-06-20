Wieczysta Kraków planuje kolejny transfer! Zdobywał mistrzostwo Polski z Lechem

10:21, 20. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Bartosz Wieczorek I TVP Sport

Wieczysta Kraków kontynuuje zbrojenie przed sezonem Ekstraklasy. Po sprowadzeniu dwóch pomocników teraz przymierza się do transferu Lubomira Satki - informuje Bartosz Wieczorek. W przeszłości obrońca grał dla Lecha Poznań.

Lubomir Satka (z lewej)
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fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lubomir Satka (z lewej)

Wieczysta zainteresowana byłym piłkarzem Lecha

Wieczysta Kraków awansowała do Ekstraklasy po wygranych barażach i chce oczywiście zagościć tam na dłużej. Ostatnio ogłosiła pierwsze letnie transfery – zaczęła od wzmocnienia środka pola, pozyskując Tobiasa Christensena oraz Bena Ledermana. Ten drugi wraca do kraju po zagranicznej przygodzie. Kibice z pewnością kojarzą go z czasów Rakowa Częstochowa, kiedy to był jednym z najlepszych pomocników w całej Ekstraklasie.

Beniaminek na tym nie poprzestaje. W obliczu ostatnich rozstań, przede wszystkim z Michałem Pazdanem, konieczne jest również wzmocnienie defensywy. Bartosz Wieczorek informuje, że na celowniku Wieczystej znalazł się Lubomir Satka, który nie przedłużył wygasającej umowy z Samsunsporem. 30-latek jest więc dostępny w ramach transferu bezgotówkowego.

Wieczysta interesuje się jego transferem i prowadzi w tym celu konkretne działania. Satka to oczywiście były piłkarz Lecha Poznań, który grał dla tego klubu w latach 2019-2023. Zdobywał z nim mistrzostwo Polski, notując w sumie 113 występów. Ostatnie trzy lata spędził w Turcji, gdzie grał dla tamtejszego Samsunsporu.

Byłby to oczywiście bardzo duży ruch dla Wieczystej. Satka jest 41-krotnym reprezentantem Słowacji, a do tego prezentuje wysoki poziom w piłce klubowej. W minionym sezonie grał z Samsunsporem w Lidze Konferencji.

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