Niemcy z kolejną demolką? Kupon na sobotnie mecze Mundialu

W sobotę 20 czerwca odbędą się kolejne cztery starcia. Tym razem do gry wkroczą zespoły z grup E i F. Do kuponu wezmę potyczki Holandii oraz Szwecji i Niemiec z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Czego spodziewać się po tych pojedynkach? W poniższym tekście znajdziesz moje typy bukmacherskie na dzisiaj.

fot. Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Niemeic w meczu z Curacao

Holandia vs Szwecja. Typy na dzisiaj

Mecz Holandii ze Szwecją odbędzie się o godzinie 19:00 na stadionie w Houston. Ostatnio te drużyny grały ze sobą przy okazji eliminacji do MŚ 2018. Wówczas padło 1:1 w Solnej i 2-0 dla Holandii w Amsterdamie.

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Holandia: uniknąć kolejnego rozczarowania

Oranje zanotowali niezbyt udany start Mundialu. W grupie z Japonią, Szwecją i Tunezją drużyna prowadzona przez Ronalda Koemana miała być faworytem do wygrania grupy i zdobycia kompletu punktów, lecz remis 2:2 z Japonią w pierwszym meczu fazy grupowej każe poddać te prognozy pod wątpliwość. Holendrzy mimo skutecznej gry w ataku nie byli w stanie odpierać szarż Japończyków, przez co dwukrotnie tracili zdobyte prowadzenie i finalnie skończyli z jednym punktem. Teraz czeka ich kolejne trudne starcie, w którym ewentualny brak zwycięstwa będzie ogromnym rozczarowaniem.

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Szwecja: pójdą za ciosem?

Reprezentacja Trzech Koron dla odmiany po pierwszym meczu turnieju jest w bardzo dobrych humorach. Szwedzi pokonali bowiem aż 5:1 Tunezję i aż szkoda pomyśleć, że to właśnie ze Szwedami Polska przegrała swój barażowy mecz o udział w Mistrzostwach Świata. Drużyna trenera Grahama Pottera potwierdziła jednak, że należał jej się awans, ponieważ pokazała ogromną moc w ataku, potwierdzając miano faworyta starcia z Tunezją. Tym razem zagra z teoretycznie najsilniejszym grupowym rywalem, lecz dotychczasowe poczynania Szwecji pokazują, że ma ona prawo myśleć nawet o zwycięstwie.

Holandia Szwecja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 21:00

Co obstawiam?

W tym meczu teoretycznymi faworytami będą Holendrzy. Zespół Pomarańczowych w pierwszej kolejce fazy grupowej zaprezentował się jednak stosunkowo słabo, w przeciwieństwie do Szwecji, która bez większych problemów wywiązała się ze swojej roli i wygrała wysoko, dlatego bardzo możliwe, że będzie chciała pójść za ciosem i zgarnąć kolejny komplet oczek. Nastawiam się tutaj na ciekawy i pełen ataków mecz, w którym obie drużyny strzelą gola. Zarówno Holandia, jak i Szwecja potrafią zdobywać bramki, więc dostępny w STS kurs 1.70 w mojej ocenie jest dobrą okazją do otwarcia kuponu.

STS 1.70 obie drużyny strzelą gola Zagraj!

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Niemcy vs Wybrzeże Kości Słoniowej. Moje typy bukmacherskie

Drugi omawiany dziś pojedynek, czyli rywalizacja Niemiec z Wybrzeżem Kości Słoniowej rozegrany zostanie na BMO Field w Toronto. Pierwszy i jedyny jak dotąd mecz tych ekip miał miejsce w 2009 roku i było to starcie towarzyskie zakończone remisem 2:2.

Niemcy: rozkręcali się powoli

Niemcy są autorami najwyższego zwycięstwa w 1. kolejce fazy grupowej tegorocznego Mundialu. Zwycięstwo 7:1 nad Curacao stanowi solidny zastrzyk morale przed kolejnymi meczami. Mimo efektownego zwycięstwa podopieczni Juliana Nagelsmanna najedli się trochę strachu, ponieważ dali sobie strzelić gola na 1-1 i ponownie na prowadzenie wyszli dopiero w 38. minucie. Po przerwie jednak worek z bramkami dla Niemców się rozwiązał i byli oni w stanie pokazać swoją ogromną siłę rażenia w ofensywie. Niedzielne zwycięstwo było 10 wygranym meczem z rzędu, dlatego dziś przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej nasi zachodni sąsiedzi ponownie będą faworytami.

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WKS: nie muszą, lecz mogą

Iworyjczycy w pierwszym meczu fazy grupowej postawili duży krok do tego, by zanotować pierwszy w historii startów w MŚ awans do kolejnej rundy. Z Ekwadorem stoczyli bardzo wyrównany, wręcz morderczy mecz, w którym jednak udało im się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę po bramce Amada Diallo w doliczonym czasie drugiej połowy. Mecz z Ekwadorem był dla drużyny Słoni kluczowym w walce o drugą pozycję w grupie, więc w przypadku starcia z Niemcami nie powinna ona czuć na sobie zbyt dużej presji. To rywale bowiem mają coś do udowodnienia, a ewentualna zdobycz dla Słoni byłaby pozytywnym zaskoczeniem. To wszystko sprawia, że podopiecznych Emerse’a Fae może być stać na sprawienie niespodzianki.

Niemcy WKS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 21:50

Co obstawiam?

Oczywistym faworytem tego spotkania będą Niemcy. Wygrana 7:1 z Curacao w pierwszym meczu pokazała, że jest to zespół, który nie ma problemu ze strzelaniem bramek, lecz z drugiej strony w nadchodzącym starciu powinno być im już o to zgoła trudniej. Iworyjczycy to bowiem zespół niezwykle solidny w defensywie, ponieważ w eliminacjach do MŚ nie stracił ani jednego gola, co powtórzył również w pierwszym meczu turnieju. Z tego powodu obstawiam tutaj over 4.5 rzutu rożnego Niemców. Sądzę, że ekipa trenera Nagelsmanna będzie starała się rozkruszyć solidną obronę Słoni, przez co zapewne wygenerują sobie minimum pięć kornerów. Taki typ w STS dostępny jest po kursie 1.40, który dobrze wygląda jako zamknięcie dzisiejszego kuponu.

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