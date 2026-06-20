Carlo Ancelotti nie krył zadowolenia. „Rozegraliśmy kompletny mecz”

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Brazylia pokonała Haiti. Carlo Ancelotti pochwalił swoją drużynę

W nocy z piątku na sobotę reprezentacja Brazylii zmierzyła się z Haiti w swoim drugim meczu podczas mundialu 2026. Faworyzowana ekipa Canarinhos nie zawiodła oczekiwań i odniosła pewne zwycięstwo 3:0, potwierdzając swoje aspiracje do walki o najwyższe cele. Dwa gole dla pięciokrotnych mistrzów świata zdobył Matheus Cunha, natomiast jedno trafienie dołożył Vinicius Junior. Po końcowym gwizdku spotkanie podsumował selekcjoner brazylijskiej kadry, czyli Carlo Ancelotti.

– To był kompletny mecz, zdecydowanie lepszy w naszym wykonaniu w pierwszej połowie. Po przerwie nadal mieliśmy kontrolę nad wydarzeniami na boisku, wciąż stwarzaliśmy wiele sytuacji i mogliśmy zdobyć więcej bramek. Tego właśnie oczekiwaliśmy od tego spotkania: lepszej jakości gry, mniejszej liczby błędów, większej skuteczności w ataku oraz większej kontroli w defensywie – powiedział, Ancelotti, cytowany przez serwis „France 24”.

– Pod względem intensywności był to dobry występ. Oczywiście wciąż mamy elementy do poprawy, dlatego będziemy nad nimi pracować, aby być gotowym na fazę pucharową. Chcemy dobrze przygotować się do kolejnego meczu. Szkocja ma swoje atuty i sprawiła dziś problemy Maroku. Musimy skupić się na tym spotkaniu, zachować spokój oraz odpowiednie nastawienie – dodał selekcjoner zespołu Canarinhos.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Po dwóch seriach gier w grupie C na czele znajdują się Brazylijczycy oraz Marokańczycy, którzy zgromadzili po cztery punkty. Dzięki lepszemu bilansowi pierwszą lokatę zajmuje Brazylia, a tuż za nią plasuje się Maroko. Trzecie miejsce z trzema punktami należy do Szkocji, która wciąż liczy się w walce o awans do fazy pucharowej. Ostatnią pozycję zajmuje Haiti, pozostające bez zdobyczy punktowej. Tym samym Haitańczycy stracili już szanse na wyjście z grupy i po zakończeniu fazy grupowej pożegnają się z turniejem.