Holandia – Polska: gdzie oglądać? Mecz siatkarek dzisiaj transmisja na żywo (20.06.2026)

Reprezentacja Polski siatkarek zagra w Lidze Narodów z Holandią. Sprawdź, gdzie oglądać spotkanie Holandia - Polska, o której godzinie rozpocznie się mecz oraz gdzie dostępna będzie transmisja TV i online.

fot. Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Siatkarki reprezentacji Polski

Holandia – Polska: gdzie obejrzeć na żywo?

Reprezentacja Polski siatkarek w sobotę zagra kolejny mecz w ramach Ligi Narodów. Jej rywalem będą Holenderki, które mają na ten moment gorszy bilans. W sześciu meczach zdobyły dziewięć punktów, gromadząc trzy wygrane oraz trzy przegrane.

Polki natomiast zajmują w tabeli szóste miejsce z dorobkiem 13 punktów. Doznały dotąd tylko jednej porażki – z Chinkami. Ostatnio zanotowały dwie cenne wygrane, najpierw pokonując Bułgarki (3-0), a dzień później także Ukrainki (3-1).

Mecz Holandia – Polska odbędzie się w sobotę, 20 czerwca 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00. Transmisja będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Holandia – Polska: transmisja za darmo

Jedną z opcji na obejrzenie meczu Holandia – Polska ZA DARMO jest skorzystanie z platformy STS TV. Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć tutaj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za minimum 2 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Holandia – Polska: transmisja w TV

Sobotnie spotkanie Ligi Narodów siatkarek będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisję meczu Holandia – Polska przeprowadzą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2.

Holandia – Polska: transmisja online

Transmisja online z meczu Holandia – Polska będzie dostępna w serwisie Polsat Box Go. Spotkanie można śledzić również w STS TV po spełnieniu warunków promocji.

Polki w bezpośredniej rywalizacji z Holenderkami cieszą się bilansem trzech zwycięstw w ostatnich czterech meczach. Ostatnio mierzyły się przed rokiem również w ramach Ligi Narodów, starciu wygranym przez Polskę 3-2.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.