FC Barcelona zatrzyma obrońcę. Blisko nowego kontraktu

FC Barcelona osiągnęła porozumienie z Andreasem Christensenem. 30-letni stoper pozostanie na Camp Nou do 2028 roku - potwierdza Fabrizio Romano.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Andreas Christensen przedłuży kontakt z Barceloną

FC Barcelona jest blisko dopięcia kolejnego ważnego ruchu. Jak informuje Fabrizio Romano, Andreas Christensen jest gotowy podpisać nowy kontrakt z katalońskim klubem i kontynuować swoją karierę na Camp Nou. Obecna umowa duńskiego stopera wygasa z końcem czerwca.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie kontrakt z Duńczykiem zostanie przedłużony do czerwca 2028 roku. Rozmowy między stronami trwały od dłuższego czasu, ale teraz porozumienie jest już praktycznie osiągnięte.

Christensen trafił do Blaugrany latem 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Chelsea. 30-latek w ostatnich miesiącach zmagał się z problemami zdrowotnymi. W minionych rozgrywkach doznał częściowego zerwania więzadła krzyżowego przedniego.

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W sezonie 2025/2026 Christensen wystąpił zaledwie w 18 spotkaniach. Mimo to w katalońskim klubie nie stracił zaufania. Hansi Flick wysoko ceni doświadczenie, spokój i profesjonalizm duńskiego obrońcy. 30-letni defensor odrzucił oferty dwóch klubów z Anglii oraz Włoch.

Do tej pory Duńczyk rozegrał 98 spotkań w barwach Barcelony, zdobywając pięć bramek i notując trzy asysty. Wszystko wskazuje na to, że licznik ten będzie nadal rósł, a Christensen pozostanie ważnym elementem defensywy Blaugrany na kolejne sezony. 82-krotny reprezentant Danii ma na swoim koncie także występy w barwach Borussii Monchengladbach oraz Broendby.