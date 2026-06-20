Tabela grupy C po drugiej kolejce. Brazylia na szczycie, tuż za nią pogoń

Brazylia na szczycie tabeli, Haiti odpada z mistrzostw świata
Reprezentacja Brazylii po dwóch kolejkach zajmuje fotel lidera grupy C. W nocy z piątku na sobotę przyszło jej się mierzyć z Haiti, czyli absolutnym underdogiem zmagań fazy grupowej. Zgodnie z oczekiwaniami Brazylijczycy nie dali szans rywalom na korzystny wynik, wygrywając 3-0. Wszystkie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie – najpierw dubletem popisał się Matheus Cunha, a wynik ustalił Vinicius Junior. Z czterema punktami na koncie Brazylijczycy liderują więc grupie C i wyprzedzają Maroko, od którego mają lepszy bilans bramkowy. Afrykański zespół ma za sobą triumf nad Szkocją, którą udało się ograć 1-0 po golu zdobytym już w 2. minucie.
Szkoci wciąż mają szanse na wygranie grupy C – w ostatniej kolejce przyjdzie im się zmierzyć z Brazylią. Do tej pory pokonali Haiti 1-0 oraz uznali wyższość Maroka. Kwestia awansu pozostaje więc otwarta.
Z mistrzostwami świata na pewno pożegna się natomiast reprezentacja Haiti, która zanotowała dwie porażki. Nie ma już matematycznych szans na zajęcie trzeciego miejsca, dlatego jej mecz z Marokiem nie będzie już miał konkretnej stawki.
Tabela grupy C
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Brazylia
|1-1-0
|4:1
|4
|2.
|Maroko
|1-1-0
|2:1
|4
|3.
|Szkocja
|1-0-1
|1:1
|3
|4.
|Haiti
|0-0-2
|0:4
|0
Terminarz 3. kolejki grupy C na mundialu
W 3. serii gier mistrzostw świata Brazylia podejmie Szkocję, a Maroko zmierzy się z Haiti.
- Szkocja – Brazylia: 25 czerwca, godzina 00:00
- Maroko – Haiti, 25 czerwca, godzina 00:00
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