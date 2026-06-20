Tabela grupy C po drugiej kolejce. Brazylia na szczycie, tuż za nią pogoń

09:28, 20. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Brazylia rozbiła Haiti i wskoczyła na fotel lidera, a Maroko skromnie pokonało Szkocję. Sprawdź tabelę grupy C po drugiej kolejce tegorocznych mistrzostw świata.

Matheus Cunha
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Matheus Cunha

Brazylia na szczycie tabeli, Haiti odpada z mistrzostw świata

Reprezentacja Brazylii po dwóch kolejkach zajmuje fotel lidera grupy C. W nocy z piątku na sobotę przyszło jej się mierzyć z Haiti, czyli absolutnym underdogiem zmagań fazy grupowej. Zgodnie z oczekiwaniami Brazylijczycy nie dali szans rywalom na korzystny wynik, wygrywając 3-0. Wszystkie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie – najpierw dubletem popisał się Matheus Cunha, a wynik ustalił Vinicius Junior. Z czterema punktami na koncie Brazylijczycy liderują więc grupie C i wyprzedzają Maroko, od którego mają lepszy bilans bramkowy. Afrykański zespół ma za sobą triumf nad Szkocją, którą udało się ograć 1-0 po golu zdobytym już w 2. minucie.

Szkoci wciąż mają szanse na wygranie grupy C – w ostatniej kolejce przyjdzie im się zmierzyć z Brazylią. Do tej pory pokonali Haiti 1-0 oraz uznali wyższość Maroka. Kwestia awansu pozostaje więc otwarta.

Z mistrzostwami świata na pewno pożegna się natomiast reprezentacja Haiti, która zanotowała dwie porażki. Nie ma już matematycznych szans na zajęcie trzeciego miejsca, dlatego jej mecz z Marokiem nie będzie już miał konkretnej stawki.

Tabela grupy C

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.Brazylia1-1-04:14
2.Maroko1-1-02:14
3.Szkocja1-0-11:13
4.Haiti0-0-20:40
Wszystkie tabele MŚ 2026 ->

Terminarz 3. kolejki grupy C na mundialu

W 3. serii gier mistrzostw świata Brazylia podejmie Szkocję, a Maroko zmierzy się z Haiti.

  • Szkocja – Brazylia: 25 czerwca, godzina 00:00
  • Maroko – Haiti, 25 czerwca, godzina 00:00
Pełny terminarz MŚ 2026 ->
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