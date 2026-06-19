Real Madryt rozstanie się z wychowankiem. Ruszyły rozmowy

Maciej Rogowski / ALamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Fran García na wylocie z Realu Madryt. Real Betis rozpoczął rozmowy

Real Madryt ma za sobą sezon bez zdobytego trofeum. Po zatrudnieniu Jose Mourinho Królewscy pracują teraz nad przebudową zespołu. Marc Cucurella trafił z Chelsea za 55 milionów euro. Na Santiago Bernabeu zostali także zakontraktowani Bernardo Silva oraz Ibrahima Konate.

W letnim oknie transferowym z hiszpańskim gigantem może pożegnać się Fran Garcia, który znajduje się w kręgu zainteresowań Realu Betis. Według dziennika „AS”, wstępne rozmowy pomiędzy klubami już się rozpoczęły i dotyczą zarówno warunków transferu, jak i oczekiwań finansowych zawodnika. Real wycenia 26-letniego lewego obrońcę na 10 milionów euro.

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Klub z Sewilli szuka wzmocnień na lewej stronie defensywy i oprócz Garcii rozważa także inne opcje, jednak to właśnie wychowanek Królewskich znajduje się wysoko na liście życzeń. Problemem mogą być oczekiwania finansowe piłkarza. Mimo to panuje ostrożny optymizm, że porozumienie może zostać osiągnięte w najbliższym czasie.

Warto wspomnieć, iż Garcia w 2020 roku przeniósł się do Rayo Vallecano, a trzy lata później Królewscy aktywowali klauzulę odkupu. Od powrotu do Madrytu lewy obrońca nie zdołał jednak na stałe wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. W minionym sezonie wystąpił w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.