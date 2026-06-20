Isak i Gyokeres rozstrzelają potęgę? Przewidywane składy na mecz Holandia – Szwecja

Holandia - Szwecja, przewidywane składy na mecz mistrzostw świata. W sobotę Holendrzy zmierzą się z liderem grupy, czyli Szwedami. Na kogo postawią obaj selekcjonerzy?

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Holandii

Świetna defensywa Holandii kontra zabójczy atak Szwedów

Holandia w pierwszej kolejce zremisowała z Japonią 2-2, dwukrotnie tracąc objęte prowadzenie. Teraz przed nią równie trudne wyzwanie, bowiem zagra ze Szwecją, która rozbiła Tunezję 5-1 i jest liderem grupy F. Ewentualna porażka Holendrów może pogrzebać ich szanse na awans nawet z drugiego miejsca.

Jak mogą wyglądać wyjściowe składy obu drużyn? Graham Potter oczywiście nie zrezygnuje z zabójczego duetu napastników, czyli Alexandra Isaka oraz Viktora Gyokeresa. Interesujące będzie ich starcie z jakościową defensywą Holendrów, której przewodzi Virgil van Dijk. U jego boku powinien zagrać Jan Paul van Hecke, czyli świeżo upieczony piłkarz Tottenhamu. Na bokach obrony zagrają z kolei Denzel Dumfries i Micky van de Ven.

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W ofensywie Holendrów po raz kolejny będzie miał okazję błyszczeć Crysencio Summerville, który stworzy tercet z Donyelem Malenem i Codym Gakpo.

Mecz Holandia – Szwecja rozpocznie się w sobotę 20 czerwca o godzinie 19:00. Transmisję można śledzić w TVP 1, TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl.

Przewidywane składy na mecz Holandia – Szwecja

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Summerville, Malen, Gakpo

Szwecja: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelof – Karlstrom – Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson – Gyokeres, Isak