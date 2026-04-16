Real Madryt wezwany do transferów. „To niezaprzeczalne”

Po porażce z Bayernem Monachium w Realu Madryt zaczynają się pierwsze poważne rozliczenia. Jorge Valdano w rozmowie dla Movistar Plus nie miał wątpliwości, że zespół potrzebuje transferów.

Valdano o transferach Realu Madryt

Real Madryt odpadł z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Bayernem Monachium, a to natychmiast uruchomiło dyskusję o przyszłości zespołu. Głos w tej sprawie zabrał Jorge Valdano, który ocenił sytuację w rozmowie dla Movistar Plus.

Były piłkarz i działacz Królewskich wprost wskazał, że drużyna wymaga wzmocnień. To była jego opinia, ale padła bardzo konkretnie.

– Transfery? Tak, ten zespół ich potrzebuje. To jest niezaprzeczalne – powiedział Valdano.

Argentyńczyk zaznaczył, że problemy nie wynikają wyłącznie z jednego meczu, ale są widoczne w dłuższej perspektywie. Jego zdaniem są obszary, które wymagają reakcji ze strony klubu.

Arbeloa też pod presją wyników

Valdano odniósł się również do przyszłości trenera Realu Madryt. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów pojawiły się pytania o dalszą pracę Alvaro Arbeloi, który prowadzi zespół w trudnym momencie sezonu.

– To klub, który żyje bardzo blisko wyniku. Jeśli rezultaty nie przyjdą, trener będzie jednym z tych, którzy zapłacą – ocenił w Movistar Plus.

Były reprezentant Argentyny podkreślił, że to nie jest moment na jednoznaczne rozstrzygnięcia, ale scenariusz zmian na ławce trenerskiej jest realny. Jednocześnie wrócił do kwestii kadry, sugerując, że Real potrzebuje wsparcia ze strony klubu, aby wzmocnić konkretne pozycje.

To kolejny głos wskazujący, że po zakończeniu sezonu w Madrycie mogą zajść poważne zmiany, zarówno w składzie, jak i na ławce trenerskiej.