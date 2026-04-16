Real Madryt zwolni Arbeloę! Dwóch kandydatów na nowego trenera

Real Madryt po odpadnięciu z Ligi Mistrzów miał szybko zdecydować o zmianie trenera. Alvaro Arbeloa ma odejść po sezonie. Jako potencjalnych następców wskazuje się Mauricio Pochettino oraz Didiera Deschampsa - donosi serwis The Athletic.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa opuści Real! Deschamps i Pochettino mogą go zastąpić

Real Madryt drugi sezon z rzędu nie awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Ponadto podobnie jak w sezonie 2024/2025 nie zdobędą żadnego z głównych trofeów. Porażka z Bayernem Monachium na Allianz Arenie spowodowała, że Alvaro Arbeloa musi martwić się o swoją przyszłość. Już wcześniej sugerowano, że brak jakiegokolwiek trofeum będzie równoznaczny ze zwolnieniem.

Z informacji serwisu The Athletic wynika, że Real Madryt miał zdecydować o zmianie trenera. Arbeloa z dużą dozą prawdopodobieństwa nie utrzyma stanowiska pierwszego szkoleniowca Los Blancos. Klub wytypował nawet dwóch kandydatów, którzy mogą go zastąpić.

Pierwszy z nich to Didier Deschamps, czyli obecny selekcjoner reprezentacji Francji. Powszechnie wiadomo, że doświadczony taktyk po Mistrzostwach Świata pożegna się z kadrą Les Bleus. Zastąpi go legenda Królewskich – Zinedine Zidane. Drugi kandydat to Mauricio Pochettino, który również przygotowuje się do nadchodzącego mundialu. Były trener PSG i Chelsea odpowiada za wyniki reprezentacji USA, czyli współgospodarza nadchodzącego turnieju. Argentyńczyk od lat cieszy się uznaniem Florentino Pereza.

Ostateczna decyzja ma zapaść dopiero po ostatnim meczu w sezonie. Arbeloa dokończy rozgrywki w Madrycie, ale jeśli doniesienia The Athletic okażą się prawdą, mecz z Athletic Bilbao będzie jego ostatnim w roli trenera Realu. Do tej pory prowadził zespół w 21 meczach. Jego bilans to 13 zwycięstw, remis oraz 7 porażek.