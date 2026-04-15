Inter nie wyklucza rewolucji. W grze kilka scenariuszy

Inter Mediolan chce zatrudnić Diego Simeone
Inter Mediolan w tej kampanii walczy o mistrzostwo Włoch. Jednocześnie władze klubu poważnie myślą już o przyszłości. Po tym, jak Atletico Madryt poradziło sobie z FC Barceloną w Lidze Mistrzów, przedstawiciel Serie A ma być jeszcze bardziej zainteresowany ambitnym rozwiązaniem związanym z zatrudnieniem trenera Diego Simeone. Konkretne wieści na ten temat przekazał dziennikarz Santi Aouna w swoich mediach społecznościowych.
Insider twierdzi, że klub z Mediolanu miał już nawiązać wstępny kontakt z Argentyńczykiem, aby rozeznać się w temacie i sprawdzić, czy w ogóle istnieje możliwość jego zatrudnienia. Rozmowy miały charakter rozpoznawczy, zatem na razie trudno mówić o jakichkolwiek konkretach. Niemniej sam fakt, że Inter podjął się tego tematu, pokazuje, że poważnie podchodzi do ewentualnych zmian w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny, biorąc pod uwagę różne scenariusze.
Simeone od lat kojarzony jest z Atletico. Zbudował w tym klubie silną markę i osiągał znaczące sukcesy zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach. Jego potencjalne odejście byłoby jednym z najgłośniejszych wydarzeń na rynku trenerskim.
Co ciekawe, mimo wspomnianych działań Inter nie zamyka się na inne rozwiązania. W klubie rozważny jest też wariant z przedłużeniem kontraktu z Cristianem Chivu. Rumun również znajduje się w planach na przyszłość zespołu.
Na razie wszystko pozostaje w fazie wstępnych analiz i rozmów za kulisami. W związku z tym lato w Interze może zapowiadać się bardzo interesująco.