Real Madryt pozyskał napastnika. Aktywowali klauzulę

19:04, 13. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
Real Madryt pozyskał utalentowanego zawodnika. Jak możemy dowiedzieć się z komunikatu akademii Castellon, Królewscy sprowadzą 18-letniego napastnika.

Florentino Perez
ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt inwestuje w przyszłość

Real Madryt znów wzmacnia swoją akademię. Klub chce mieć szeroki wybór utalentowanych zawodników na kolejne lata. Dlatego do klubu zostanie sprowadzony napastnik z CD Castellon.

Fran Santamaria ma 18 lat i pokazuje duży potencjał. W obecnym sezonie zdobył 15 bramek w 32 spotkaniach. Najlepiej radził sobie w rozgrywkach młodzieżowych. W lidze Juvenil, gdzie występują drużyny U19 strzelił 13 goli w 17 meczach. Później awansował do rezerw Castellon i tam zdobywał doświadczenie na czwartym poziomie rozgrywkowym Hiszpanii.

Szybko dostosował się do wyższego poziomu. Dołożył kolejne trafienia i pokazał, że potrafi rywalizować z silniejszymi rywalami. To właśnie miało przekonać działaczy Królewskich.

Hiszpański gigant zapłacił klauzulę wykupu. Jest to największa sprzedaż wychowanka w historii Castellon. Klub podziękował zawodnikowi za jego rozwój i zaangażowanie.

Teraz Santamaria rozpocznie nowy etap kariery. Dołączy do Realu przed kolejnym sezonem i będzie próbował przebijać się przez kolejne szczeble akademii La Fabrica.

