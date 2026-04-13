Real Madryt pozyskał napastnika. Aktywowali klauzulę

Real Madryt inwestuje w przyszłość
Real Madryt znów wzmacnia swoją akademię. Klub chce mieć szeroki wybór utalentowanych zawodników na kolejne lata. Dlatego do klubu zostanie sprowadzony napastnik z CD Castellon.
Fran Santamaria ma 18 lat i pokazuje duży potencjał. W obecnym sezonie zdobył 15 bramek w 32 spotkaniach. Najlepiej radził sobie w rozgrywkach młodzieżowych. W lidze Juvenil, gdzie występują drużyny U19 strzelił 13 goli w 17 meczach. Później awansował do rezerw Castellon i tam zdobywał doświadczenie na czwartym poziomie rozgrywkowym Hiszpanii.
Szybko dostosował się do wyższego poziomu. Dołożył kolejne trafienia i pokazał, że potrafi rywalizować z silniejszymi rywalami. To właśnie miało przekonać działaczy Królewskich.
Hiszpański gigant zapłacił klauzulę wykupu. Jest to największa sprzedaż wychowanka w historii Castellon. Klub podziękował zawodnikowi za jego rozwój i zaangażowanie.
Teraz Santamaria rozpocznie nowy etap kariery. Dołączy do Realu przed kolejnym sezonem i będzie próbował przebijać się przez kolejne szczeble akademii La Fabrica.
Zobacz także: Kroos wraca do Realu! Wyznaczono datę