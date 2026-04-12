Kroos wraca do Realu! Wyznaczono datę

Toni Kroos od pewnego czasu nie wykluczał możliwości powrotu do Realu Madryt. Jak podaje AS, były pomocnik może już wkrótce dołączyć do hiszpańskiego klubu.

Toni Kroos ma wrócić do Realu

Minęły już prawie dwa lata od zakończenia kariery przez Toniego Kroosa. Mimo to jego brak jest nadal widoczny, szczególnie w środku pola. Real Madryt stracił zawodnika, który kontrolował tempo gry i dawał drużynie spokój. Później sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Z zespołu odszedł także Luka Modrić, który przeniósł się do AC Milan.

Jednak jak podaje „AS” Kroos jest bliski powrotu. Tym razem oczywiście nie jako piłkarz, lecz w innej roli. Niemiec ma dołączyć do pionu sportowego i wspierać klub od środka. Nie jest jeszcze jasne, jaką rolę będzie pełnił, ale pracę na Santiago Bernabeu ma rozpocząć od nowego sezonu. Co więcej, były pomocnik nadal mieszka w Madrycie. Prowadzi swoją akademię i pozostaje blisko futbolu.

Niemiec spędził w Realu aż 10 sezonów. Rozegrał 465 spotkań i zdobył 22 trofea. Wygrał pięć razy Ligę Mistrzów, a także cztery mistrzostwa Hiszpanii.

Co ciekawe Kroos już kilka tygodni temu przyznał, że nie wyklucza powrotu do klubu w innej roli. Teraz coraz więcej wskazuje na to, że ten scenariusz może się ziścić w najbliższym czasie.

