Kroos wraca do Realu! Wyznaczono datę

20:38, 12. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
Źródło: AS

Toni Kroos od pewnego czasu nie wykluczał możliwości powrotu do Realu Madryt. Jak podaje AS, były pomocnik może już wkrótce dołączyć do hiszpańskiego klubu.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Minęły już prawie dwa lata od zakończenia kariery przez Toniego Kroosa. Mimo to jego brak jest nadal widoczny, szczególnie w środku pola. Real Madryt stracił zawodnika, który kontrolował tempo gry i dawał drużynie spokój. Później sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Z zespołu odszedł także Luka Modrić, który przeniósł się do AC Milan.

Jednak jak podaje „AS” Kroos jest bliski powrotu. Tym razem oczywiście nie jako piłkarz, lecz w innej roli. Niemiec ma dołączyć do pionu sportowego i wspierać klub od środka. Nie jest jeszcze jasne, jaką rolę będzie pełnił, ale pracę na Santiago Bernabeu ma rozpocząć od nowego sezonu. Co więcej, były pomocnik nadal mieszka w Madrycie. Prowadzi swoją akademię i pozostaje blisko futbolu.

Niemiec spędził w Realu aż 10 sezonów. Rozegrał 465 spotkań i zdobył 22 trofea. Wygrał pięć razy Ligę Mistrzów, a także cztery mistrzostwa Hiszpanii.

Co ciekawe Kroos już kilka tygodni temu przyznał, że nie wyklucza powrotu do klubu w innej roli. Teraz coraz więcej wskazuje na to, że ten scenariusz może się ziścić w najbliższym czasie.

