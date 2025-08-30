Real Madryt w 3. kolejce La Liga podejmował Mallorcę. W rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu sędzia anulował aż trzy gole.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - RCD Mallorca

Real musiał się natrudzić. Mbappe dwukrotnie poszkodowany

Mallorca na otwarcie sezonu La Liga nie sprawiła większych problemów Barcelonie. Jednak Real Madryt doskonale wiedział, że podopieczni Jagoby Arrasate zrobią wszystko, by powstrzymać drugą najlepszą ekipę Hiszpanii. Już 7. minucie zapał gości został ostudzony, ale tylko na chwilę. Trafienie Kyliana Mbappe zostało anulowane – ofsajd.

Natomiast w 18. minucie pojedynku na Santiago Bernabeu Vedat Muriqi skorzystał z asysty Pablo Torre, a Thibaut Courtois musiał sięgać go siatki. Radość Els Vermellencs trwała do 37. minuty. Arda Guller zamknął dogranie Deana Huijsena i doprowadził do wyrównania. Kilkadziesiąt sekund później Leo Romana zaskoczył Vinicius Junior, który popisał się indywidualną akcją.

Ależ odpowiedź Realu! Güler i Vinicius z dwoma trafieniami w odstępie minuty i "Królewscy" już prowadzą! ⚽



Tuż przed przerwą Mbappe po raz drugi znalazł sposób na Romana, ale… po raz drugi arbiter dopatrzył się spalonego. A ziesięć minut po zmianie stron trzecie trafienie dla Realu zostało anulowane przez sędziego. Tym razem „poszkodowanym” był Guler, który zagrywał piłkę ręką.

Real zdołał utrzymać korzystny wynik i wygrał 2:1. Ekipa Xabiego Alonso po trzech kolejkach La Liga ma na koncie komplet punktów.

Real Madryt – RCD Mallorca 2:1 (2:0)

Arda Guler 37′, Vinicius Junior 38′ – Vedat Muriqi 18′