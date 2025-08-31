Liverpool pracuje na hitowym transferem. Chce gwiazdę ligowego rywala

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Morgan Rogers w kręgu zainteresowań Liverpoolu

Liverpool wciąż nie kończy swoich działań na rynku transferowym. Po letnich wzmocnieniach, wśród których znaleźli się Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz oraz Hugo Ekitike, mistrzowie Anglii planują kolejne ruchy przed zamknięciem okna. Na liście życzeń The Reds znajduje się Alexander Isak, za którego Newcastle United oczekuje aż 130 milionów euro.

Według informacji podanych przez „Football Insider”, angielski gigant rozważa także złożenie oferty za Morgana Rogersa z Aston Villi, jeśli tylko uda się sfinalizować sprzedaż Harveya Elliotta do RB Lipsk. 23-letni skrzydłowy, były diament akademii Manchesteru City, od dłuższego czasu jest obserwowany przez skautów Liverpoolu i cieszy się dużym uznaniem Arne Slota.

Po odejściu Darwina Nuneza i Luisa Diaza ofensywa Liverpoolu praktycznie ustaliła się sama. Mohamed Salah, Cody Gakpo i Hugo Ekitike wydają się być pierwszym wyborem Slota, a z ławki gotowi są wchodzić Federico Chiesa oraz 17-letni Rio Ngumoha, który w drugiej kolejce Premier League strzelił zwycięskiego gola przeciwko Newcastle (3:2) na St. James’ Park.

Morgan Rogers występuje w klubie z Villa Park od lutego 2024 roku. Wcześniej reprezentował barwy Middlesbrough czy też Blackpool. Łącznie na poziomie Premier League rozegrał 50 meczów, zdobył 11 bramek i dorzucił 12 asyst. Serwis Transfermarkt.de wycenia angielskiego pomocnika na kwotę 55 mln euro.