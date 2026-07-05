Real Madryt pozyskał czwartego zawodnika w letnim okienku transferowym. Nowym graczem Królewskich został Denzel Dumfries, który przeniósł się do Hiszpanii z Interu Mediolan.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Oficjalnie: Denzel Dumfries w Realu Madryt

Real Madryt szaleje na rynku transferowym. Do zespołu Jose Mourinho trafiło już wiele gwiazd, a w niedzielne popołudnie klub potwierdził przyjście kolejnego zawodnika. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony Królewscy ogłosili pozyskanie Denzela Dumfriesa. Holender przeniósł się na Estadio Santiago Bernabeu z Interu Mediolan.

Transfer Denzela Dumfriesa był dogadany już od wielu tygodni. Real Madryt jednak wstrzymywał się z oficjalnym komunikatem, ponieważ zawodnik był w pełni skupiony na Mistrzostwach Świata 2026. Kiedy reprezentacja Holandii odpadła z mundialu, defensor od razu wybrał się do stolicy Hiszpanii, gdzie pomyślnie przeszedł testy medyczne i złożył oficjalny podpis na kontrakcie.

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Denzel Dumfries przeniósł się do Realu Madryt na zasadzie transferu definitywnego. Koszt transakcji wyniósł około 15 milionów euro. Natomiast holenderski defensor związał się z Królewskimi kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2030 roku. Jose Mourinho zatem już nie musi się martwić o obsadę prawej obrony, a 30-latek będzie walczył o skład z Trentem Alexandrem-Arnoldem.

W poprzednim sezonie Denzel Dumfries rozegrał 28 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Holender zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.