Milan wytypował nowy cel transferowy. Przeszkodą będzie Roma

12:46, 5. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

AC Milan ma na oku kolejnego napastnika. Na ich celowniku znalazł się Romulo z RB Lipska. Brazylijczyk znajduje się także na radarze AS Romy - przekazuje Ekrem Konur.

Ruben Amorim
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Romulo łączony z AC Milanem. W grze też AS Roma

AC Milan tego lata obrał sobie za cel pozyskanie nowego napastnika. Do zespołu z Mediolanu przyszedł już Goncalo Ramos. Rossoneri jednak szukają kolejnego snajpera i ich trop prowadzi do Bundesligi. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań włoskiego zespołu znalazł się Romulo, który na co dzień reprezentuje barwy RB Lipska.

Brazylijski napastnik jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. A AC Milan będzie musiał stoczyć trudną walkę ze swoim ligowym rywalem. Wspomniane źródło zaznacza, że piłkarz Czerwonych Byków znajduje się także na liście życzeń AS Romy. Oba włoskie kluby nieprzypadkowo spoglądają w kierunku 24-latka, który jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Bundeslidze.

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Pozyskanie Romulo będzie wiązało się z ogromnym wydatkiem zarówno dla AC Milanu, jak i AS Romy. RB Lipsk nie ma zamiaru rozstawać się ze swoją gwiazdą, więc rzucili cenę zaporową za transfer. A wynosi ona 50 milionów euro. Dopiero od tej kwoty niemiecki klub może usiąść do negocjacji.

Romulo w poprzednim sezonie rozegrał łącznie 32 spotkania w koszulce RB Lipska. Brazylijczyk zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

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