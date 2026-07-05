Barcelona obejdzie się smakiem? Juventus wkracza do gry o transfer

12:53, 5. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport

FC Barcelona interesuje się Christem Inao Oulaim. Iworyjczyk jednak oddalił się od Camp Nou. Gwiazda Trabzonsporu znajduje się również na radarze Juventusu - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Luciano Spalletti
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus obserwuje Christa Inao Oulaiego. To także cel FC Barcelony

FC Barcelona ma daleko idące plany transferowe. Jednym z możliwych wzmocnień Dumy Katalonii było pozyskanie Christa Inao Oulaiego. Iworyjski pomocnik jednak jest pożądany przez większą liczbę klubów. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” zdradził, że zawodnik Trabzonsporu może wylądować w Serie A. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Juventusu.

Stara Dama bacznie przyglądała się występom Christa Inao Oluaiego na Mistrzostwach Świata 2026, z których już odpadła reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej. Pomocnik musiał zrobić wrażenie na włoskim klubie. Sam Luciano Spalletti miłym okiem patrzy w kierunku gracza Trabzonsporu. Jego profil idealnie pasuje do filozofii preferowanej przez szkoleniowca Bianconerich.

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Christ Inao Oulai ma w czym wybierać. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej był także łączony z przeprowadzką do Premier League. Letnie okienko transferowe nabiera tempa, więc pojawi się coraz więcej pogłosek transferowych związanych z Iworyjczykiem. Przedsezonowy okres zapowiada się niezwykle gorąco dla 20-latka.

Christ Inao Oulai w zeszłym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Trabzonsporu. Iworyjczyk zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

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