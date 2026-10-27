Yamal dopiero trzeci. Dlatego nie wygrał Złotej Piłki

Lamine Yamal zajął dopiero 3. miejsce w plebiscycie France Football. W rozmowie z Mundo Deportivo ciekawą teorią podzielił się Vincent Garcia. Jego zdaniem powodem porażki piłkarza FC Barcelony był fakt, że głosy podzielone były pomiędzy nim a Rodrim.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Rodri odebrał głosy Yamalowi w Złotej Piłce

Lamine Yamal był jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Nastolatek miał za sobą bardzo udany sezon. Z FC Barceloną sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, a z reprezentacją Hiszpanii wygrał mistrzostwo świata. W głosowaniu zajął jednak dopiero 3. miejsce za plecami Kyliana Mbappe oraz triumfatora prestiżowej nagrody Harry’ego Kane’a. Ciekawą teorią podzielił się redaktor naczelny France Football – Vincent Garcia.

Jego zdaniem Yamal nie wygrał, ponieważ głosy w Złotej Piłce w przypadku Hiszpanów były podzielone na kilku zawodników. Duża część poszła na konto Rodriego, który według Garcii zabrał nastolatkowi zwycięstwo. Dodajmy, że pomocnik FC Barcelony zajął 4. miejsce tuż za podium.

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– Moim zdaniem głosy były podzielone między Rodriego i Lamine’a Yamala, dwóch zawodników reprezentacji Hiszpanii, która zdobyła mistrzostwo świata. Uważam, że Rodri odebrał Yamalowi część punktów w głosowaniu. Głosy oddawane na hiszpańskich piłkarzy były dość mocno rozproszone. Przede wszystkim jednak Hiszpania wyróżniała się jako drużyna, a nie dzięki indywidualnym występom poszczególnych zawodników. Dlatego trudno było wskazać jednego piłkarza, który zdecydowanie przewyższałby pozostałych – mówił Vincent Garcia w rozmowie z Mundo Deportivo.

Finalnie nastolatek musiał zadowolić się inną nagrodą. Yamal został wybrany najlepszym młodym piłkarzem na świecie. Co ciekawe, podczas przemówienia zasugerował, że na jego miejscu powinien być Pau Cubarsi, który bardziej zasłużył na nagrodę.