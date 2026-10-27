Fletwood – Arsenal: gdzie oglądać za darmo? Transmisja TV i online (27.10.2026)

Fletwood – Arsenal: gdzie oglądać za darmo?
Fleetwood Town podejmie Arsenal na Highbury Stadium w spotkaniu, w którym różnica potencjału obu drużyn będzie wyraźna. Gospodarze występują na czwartym poziomie angielskich rozgrywek, ale awans do tej rundy pokazuje, że potrafią rywalizować z wyżej notowanymi przeciwnikami. Arsenal przyjeżdża natomiast z ambicją awansu do ćwierćfinału i nie może pozwolić sobie na lekceważenie rywala.
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Fletwood – Arsenal: transmisja TV
Transmisja meczu Fletwood – Arsenal nie będzie dostępna w żadnej tradycyjnej telewizji. Mecz będzie dostępny tylko w internecie.
Fletwood – Arsenal: stream online
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