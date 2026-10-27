Fletwood – Arsenal: gdzie oglądać za darmo? Transmisja TV i online (27.10.2026)

Fletwood - Arsenal, czyli mecz 1/8 finału EFL Cup. Sprawdź, gdzie oglądać spotkanie, w telewizji oraz online. Początek rywalizacji na Higbury Stadium o godzinie 21:00.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Fletwood – Arsenal: gdzie oglądać za darmo?

Fleetwood Town podejmie Arsenal na Highbury Stadium w spotkaniu, w którym różnica potencjału obu drużyn będzie wyraźna. Gospodarze występują na czwartym poziomie angielskich rozgrywek, ale awans do tej rundy pokazuje, że potrafią rywalizować z wyżej notowanymi przeciwnikami. Arsenal przyjeżdża natomiast z ambicją awansu do ćwierćfinału i nie może pozwolić sobie na lekceważenie rywala.

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Jak włączyć transmisję meczu Fletwood – Arsenal?

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Po spełnieniu powyższych warunków dostęp do transmisji meczu Fletwood – Arsenal zostanie odblokowany. Dostęp uzyskasz na urządzeniach mobilnych oraz komputerach.

Fletwood – Arsenal: transmisja TV

Transmisja meczu Fletwood – Arsenal nie będzie dostępna w żadnej tradycyjnej telewizji. Mecz będzie dostępny tylko w internecie.

Fletwood – Arsenal: stream online

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