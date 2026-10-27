Zieliński łączony z nowym klubem. Szybki powrót do Ekstraklasy

Jacek Zieliński do niedawna pracował w Koronie Kielce, z której został zwolniony. Z doniesień serwisu Meczyki.pl wynika, że o jego zatrudnieniu myśli Cracovia. Byłaby to już jego trzecia kadencja w Krakowie.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Cracovia rozważa zatrudnienie Jacka Zielińskiego

Jacek Zieliński przez ostatnie dwa lata odpowiadał za wyniki Korony Kielce. Kilka dni temu został jednak zwolniony ze względu na słabe wyniki. Latem w klubie poczyniono duże wzmocnienia, wydając na transfery ponad 6 milionów euro. W związku z tym oczekiwania były dużo większe niż obecna pozycja w tabeli. Jego następcą został Robert Kolendowicz, który w debiucie zgarnął komplet punktów, wygrywając z GKS-em Katowice (1:0).

Zieliński szybko jednak może wrócić na karuzelę trenerską. Minął nieco ponad tydzień od zwolnienia, a 65-latek znalazł się w kręgu zainteresowań jednego z klubów w PKO BP Ekstraklasie. Jak poinformował serwis Meczyki.pl, zatrudnieniem Zielińskiego zainteresowana jest Cracovia.

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Cracovia notuje bardzo kiepski sezon. Po 12. kolejkach maja na swoim koncie zaledwie 12 punktów i zajmują dopiero 13. miejsce w tabeli. Za wyniki zespołu odpowiada Bartosz Grzelak, którego posada wisi na włosku. Na ten moment nie podjęto jeszcze żadnych wiążących decyzji. Zieliński to tylko jeden z kandydatów na stanowisko trenera. Źródło podkreśla, że żadne rozmowy jeszcze się nie odbyły.

Co ciekawe, Zieliński w przeszłości dwukrotnie prowadził Cracovię w latach 2015-2017 oraz 2021-2024. Łącznie ma na swoim koncie 176 meczów, a jego bilans to 62 zwycięstwa, 56 remisów oraz 58 porażek.