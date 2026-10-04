Lewandowski był blisko Złotej Piłki. „Miał najwięcej głosów”

Robert Lewandowski w 2020 i 2021 roku był najlepszym piłkarzem na świecie, choć Złota Piłka nigdy do niego nie trafiła. Pascal Ferre w rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił, że w 2021 roku Polak prowadził w głosowaniu na dzień przed zamknięciem głosowania.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Złota Piłka dla Lewandowskiego była dosłownie o krok

Robert Lewandowski to jeden z najlepszych napastników XXI w. Swoje najlepsze lata w karierze spędził w Bayernie Monachium, gdzie bił rekord za rekordem. Właśnie wtedy miał największe szanse na to, żeby zostać pierwszym polskim piłkarzem, który zdobędzie Złotą Piłkę. Co więcej, powinien je mieć nawet dwie. W 2020 roku bezapelacyjnie był najlepszy na świecie. Gala została jednak wtedy odwołana.

Nadzieje, że Złota Piłka trafi do Lewandowskiego można było mieć także w 2021 roku. Były szef Złotej Piłki, a więc Pascal Ferre w rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił, że na dzień przed zamknięciem głosowania reprezentant Polski prowadził w głosowaniu. Zwyciężył jednak Leo Messi.

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– Ciągle mam przed oczami obraz, jak siedzę w swoim biurze przy podliczaniu głosów. Tuż przed końcem, rzeczywiście dzień przed ostateczną datą przyjmowania głosów, Lewandowski miał najwięcej punktów i prowadził w klasyfikacji. Mimo że w takich sytuacjach pozostajemy oczywiście bezstronni, pomyślałem sobie, że akurat tutaj los dobrze wykonuje swoją pracę. Skoro Robert nie dostał nagrody rok wcześniej, to ostatecznie dostanie ją rok później. Byłaby to pewna rekompensata, zwłaszcza że rozegrał kolejny sezon niemal tak samo nadzwyczajny jak poprzedni – powiedział Ferre w rozmowie z WP SportoweFakty.

– W ostatnich godzinach głosowania, gdy spłynęło brakujące głosy, na prowadzenie wyszedł Leo Messi. Takie rzeczy się zdarzają, znowu zrządzenie losu. Wiem, że to nie pocieszy Roberta, ale naprawdę tak to się potoczyło – dodał były szef Złotej Piłki.

Przez moment był pomysł, żeby przyznać Lewandowskiemu nagrodę z 2020 roku z opóźnieniem. Finalnie taki plan został jednak porzucony. Lewandowski nigdy nie zdobył Złotej Piłki i prawdopodobnie już nigdy jej nie dostanie. Choć może w przyszłości, ktoś zdecyduje się zmienić zdanie i naprawi błąd.