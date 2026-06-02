Transferowa walka o Cucurellę. Real Madryt nie jest sam

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Cucurella rozchwytywany. Trzy wielkie kluby monitorują sytuację

Real Madryt rozgląda się za wzmocnieniami na lewą stronę defensywy, a jednym z wysoko ocenianych kandydatów jest Marc Cucurella. Jak informuje „The Athletic”, hiszpański obrońca Chelsea jest gotowy rozważyć zmianę otoczenia po sezonie, który nie spełnił oczekiwań londyńskiego klubu.

Według ustaleń źródła, po zakończeniu rozgrywek z przedstawicielami 27-letniego piłkarza kontaktowało się już kilka zainteresowanych klubów. Cucurella pozostaje jednym z najbardziej cenionych lewych obrońców dostępnych na rynku, co naturalnie przyciąga uwagę europejskich gigantów.

„The Athletic” podaje, że rozmowy dotyczące potencjalnego transferu prowadzili już przedstawiciele FC Barcelony oraz Atletico Madryt. Oba kluby analizują możliwość pozyskania zawodnika, który mimo trudniejszych momentów w Chelsea wciąż cieszy się dużym uznaniem na rynku.

W gronie zainteresowanych znajduje się również gigant La Liga. Według mediów Królewscy wysoko cenią umiejętności Cucurelli i postrzegają go jako jednego z kandydatów do wzmocnienia lewej strony defensywy. Na razie nie ma jednak informacji, czy madrycki klub zdecyduje się na rozpoczęcie formalnych negocjacji.

Hiszpan ma za sobą bardzo intensywny sezon. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 50 spotkań w barwach Chelsea, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Był jednym z najczęściej wykorzystywanych zawodników zespołu, mimo że klub zakończył rozgrywki Premier League dopiero na 10. miejscu.

Obecna umowa Cucurelli z Chelsea obowiązuje do lata 2029 roku, dlatego Londyńczycy nie są zmuszeni do sprzedaży zawodnika. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 50 milionów euro.