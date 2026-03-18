Rashford oddala się od Barcelony. To wtedy zapadnie decyzja

Marcus Rashford chciałby kontynuować karierę w Barcelona. Kataloński klub nie spieszy się z podjęciem decyzji w sprawie przyszłości skrzydłowego, a przeszkodą może stać się jego pensja - ujawnia "Mundo Deportivo".

Barcelona ostrożna w sprawie pensji Marcusa Rashforda

Marcus Rashford został wypożyczony przez Barcelonę z Manchester United do końca obecnej kampanii. Uzgodniono nieobowiązkową opcję wykupu w wysokości 30 milionów euro, która została podzielona na trzy raty po 10 milionów euro. Co ciekawe, warunki katalońskiego klubu z zawodnikiem są już ustalone, a trzyletni kontrakt czeka na aktywację.

Choć większość prac przygotowawczych została wykonana, Barcelona wstrzymuje się z finalizacją transferu. Jak podaje „Mundo Deportivo”, problem nie leży w samej kwocie transferu, lecz w finansowych konsekwencjach wynagrodzenia Rashforda. Kataloński klub musi ostrożnie ocenić, jak pensja Anglika wpłynie na napiętą sytuację finansową.

Decyzja w sprawie definitywnego transferu prawdopodobnie zostanie podjęta dopiero po zakończeniu sezonu, kiedy klub będzie miał pełniejszy obraz formy i wpływu Rashforda na boisko. W bieżącym sezonie Anglik zdobył 10 bramek i zanotował 13 asyst w 38 meczach.

68-krotny reprezentant Anglii wielokrotnie podkreślał, że chce kontynuować karierę w barwach Dumy Katalonii, w której odbudował się po trudnym okresie na Old Trafford. W Barcelonie szykują również inne opcje na skrzydle. W ostatnim czasie na celowniku aktualnych mistrzów Hiszpanii pojawił się Pedro Neto z Chelsea.