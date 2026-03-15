Rashford czy Pedro Neto?! Barcelona skłania się ku tej opcji

Barcelona latem będzie dokonywać wyboru ws. transferu skrzydłowego. Klub ma zdecydować się na Pedro Neto lub Marcusa Rashforda, o czym donosi "Daily Mail Sport".

Barcelona wybierze pomiędzy Rashfordem a Pedro Neto

Barcelona w letnim okienku transferowym będzie musiała przeprowadzić kilka transferów. Przede wszystkim mówi się o konieczności sprowadzenie trzech graczy, którzy powinni odmienić losy klubu. Mowa o nowym środkowym obrońcy, który staje się fundamentem dla poprawy defensywy i mniejszej liczby traconych goli. Poza tym także pozycja środkowego napastnika może wymagać nowej twarzy. A jest jeszcze sprawa skrzydłowego.

Tutaj przez długi czas faworytem Dumy Katalonii był Marcus Rashford. Nie ma jednak wątpliwości, że Anglik nieco obniżył loty względem początku sezonu. Dlatego też klub analizuje inne opcje. Według informacji przekazanych przez „Daily Mail Sport”, Barcelona wybiera pomiędzy Pedro Neto a właśnie Marcusem Rashfordem. Co ważne, tylko jedno z tych nazwisk będzie mogło zostać sprowadzone do zespołu. Jak można się domyśleć, ostatecznie zdecyduje kwota transferu.

Marcus Rashford w tym sezonie rozegrał w sumie 38 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 13 asyst. 28-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 40 milionów euro. Jego kwota wykupu z Manchesteru United ma wynosić około 30 milionów euro. Pedro Neto z kolei w 42 meczach 10 razy trafiał do siatki i sześciokrotnie notował ostatnie podanie. Jego wycena przez serwis „Transfermarkt” to 60 milionów euro.

