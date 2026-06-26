Raphinha w centrum afery! W tle problemy finansowe i odejście z Barcelony

Raphinha nie zaliczy ostatniego czasu do spokojnych. Nie dość, że doznał kontuzji, to znalazł się w centrum afery. Ujawniono, że rzekomo zmaga się z problemami finansowymi, przez co chce odejść z Barcelony. Nowe informacje przekazał Leo Dias, dementując część plotek.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Konflikt w rodzinie Raphinhi wywołany przez pieniądze

Nie tak Raphinha wyobrażał sobie trwające Mistrzostwa Świata. Kontuzja wykluczyła go z ostatniego grupowego meczu ze Szkocją, a na dodatek nie wiadomo, czy będzie w stanie zagrać w fazie pucharowej. Ponadto rodzina piłkarza znalazła się na świeczniku po szokujących wypowiedziach mistrza świata z 2002 roku. Vampeta ujawnił, że Brazylijczyk chce opuścić FC Barcelonę przez problemy finansowe.

Rozwiązaniem problemów miał być transfer do Arabii Saudyjskiej. Na bombę, jaką zrzucił w mediach były brazylijski piłkarz, zareagował kuzyn Raphinhi. Zarzucił mu kłamstwo i sugerował, że będzie musiał tłumaczyć się z wymyślonych historii.

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Nowe informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Leo Dias, który potwierdził, że jest coś na rzeczy. Choć zdementował, że Raphinha chce odejść z Barcelony i przejść do Arabii Saudyjskiej, tak potwierdził ogromny konflikt w rodzinie Brazylijczyka. Wszystkiemu winny jest ojciec piłkarza, który pobiera aż 80% wynagrodzenia z kontraktów reklamowych oraz pensji w klubie. Wszystko wyszło na jaw, gdy żona zawodnika przeglądała domowy budżet, aby sfinalizować zakup domu po przeprowadzce do Barcelony. Willa, jaką chcieli kupić, miała kosztować 10 milionów euro. Okazało się, że nie dysponują taką kwotą i na zakup nieruchomości po prostu ich nie stać.

Raphinha zerwał kontakty z ojcem, który przez pewien czas był jego agentem. Doradzał mu po tym, jak funkcję menedżera piłkarza przestał pełnić Deco, który został dyrektorem sportowym FC Barcelony. Obecnie nie ma agenta, ale korzysta z porad ojca swojej żony, który również posiada odpowiednie papiery i licencję agenta.