Legia Warszawa żegna niewypał. Będzie miał nowy klub

21:28, 25. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  guneydoguguncel.com

Legia Warszawa pożegnała już Ermala Krasniqiego, który wrócił do Sparty Praga. Jak się okazuje, tylko na chwilę. Kosowianin wkrótce zostanie piłkarzem tureckiego Amedsporu - informuje guneydoguguncel.com.

Piłkarze Legii Warszawa
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Ermal Krasniqi opuszcza Legię Warszawa. Kosowianin wyląduje w Turcji

Legia Warszawa w zeszłym sezonie miała w swoich szeregach Ermala Krasniqiego, którego wypożyczyła ze Sparty Pragi. Wojskowi wiązali ogromne nadzieje z przyjściem reprezentanta Kosowa, ale rzeczywistość okazała się bolesna. Zawodnik kompletnie nie mógł odnaleźć się w zespole z Łazienkowskiej, przez co wrócił już do Czech.

Z informacji przekazanych przez serwis guneydoguguncel.com dowiadujemy się, że Ermal Krasniqi będzie tylko na chwilę w Sparcie Praga. Okazuje się, że Kosowianin dopina swój transfer do Turcji. Lada moment były zawodnik Legii Warszawa zasili szeregi Amedsporu, który będzie beniaminkiem tamtejszej ekstraklasy.

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Wkrótce możemy spodziewać się oficjalnego komunikatu ze strony Amedsporu. Ermal Krasniqi zapewne wyląduje w Turcji na zasadzie transferu definitywnego. Wraz z końcem czerwca wygasa bowiem jego kontrakt ze Spartą Praga. Stołeczny czeski klub do tej pory nie wykazywał zainteresowania przedłużeniem współpracy z reprezentantem Kosowa.

Ermal Krasniqi w poprzednim sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Legii Warszawa. Kosowianin zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.

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